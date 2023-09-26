В Казахстане создана компания по управлению возвращенными активами

Правительство Казахстана приняло постановление от 21 сентября 2023 года "О вопросах создания товарищества с ограниченной ответственностью "Компания по управлению возвращенными активами", сообщает Zakon.kz.

"Создать товарищество с ограниченной ответственностью "Компания по управлению возвращенными активами" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале", – говорится в документе.

Предметами деятельности компании определено управление, обеспечение сохранности, реализация активов, возвращенных в порядке, установленном законом "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и другими законами республики.

Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК передаются права владения и пользования государственной долей участия в уставном капитале товарищества.

Комитету государственного имущества и приватизации предписано обеспечить:

утверждение устава товарищества;

избрание лица, уполномоченного на подписание от имени товарищества документов для государственной регистрации, осуществление финансово-хозяйственной деятельности и представление его интересов перед третьими лицами до образования органов товарищества;

государственную регистрацию товарищества в Государственной корпорации "Правительство для граждан".

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов" 12 июля 2023 года.

Закон направлен на возврат незаконно приобретенных активов государству или вовлечение их в законный экономический оборот в Казахстане, устранение причин и условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу, а также восстановление социальной справедливости в обществе.