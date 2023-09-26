В Казахстане создана компания по управлению возвращенными активами
"Создать товарищество с ограниченной ответственностью "Компания по управлению возвращенными активами" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале", – говорится в документе.
Предметами деятельности компании определено управление, обеспечение сохранности, реализация активов, возвращенных в порядке, установленном законом "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и другими законами республики.
Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК передаются права владения и пользования государственной долей участия в уставном капитале товарищества.
Комитету государственного имущества и приватизации предписано обеспечить:
- утверждение устава товарищества;
- избрание лица, уполномоченного на подписание от имени товарищества документов для государственной регистрации, осуществление финансово-хозяйственной деятельности и представление его интересов перед третьими лицами до образования органов товарищества;
- государственную регистрацию товарищества в Государственной корпорации "Правительство для граждан".
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов" 12 июля 2023 года.
Закон направлен на возврат незаконно приобретенных активов государству или вовлечение их в законный экономический оборот в Казахстане, устранение причин и условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу, а также восстановление социальной справедливости в обществе.