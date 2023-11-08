В каких городах Казахстана больше всего нарушений со стороны самокатчиков

В Министерстве внутренних дел рассказали, что казахстанцы на самокатах продолжают нарушать правила дорожного движения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

После принятия поправок в закон "О дорожном движении", которые предусматривают правила езды на электросамокатах, граждане все равно продолжают нарушать ПДД.

"Лидерами по количеству нарушений являются Алматы, Астана и Караганда. Всего с 1 сентября этого года было выявлено порядка 7,5 тыс. нарушений ПДД, допущенных водителями электросамокатов", – сообщили в МВД.

В ведомстве отмечают, что принимаемые меры позволили несколько стабилизировать ситуацию с эксплуатацией самокатов: установлены возрастные ограничения, требования по обязательному использованию средств защиты, перевозке пассажиров.

Но не все ответственно подходят к использованию электросамокатов. Это вызывает обеспокоенность полицейских в масштабах всей страны. Особенно часто нарушается требование не перевозить пассажиров.

"Однако трагедии продолжаются. В октябре погиб 13-летний мальчик, которому доступ к пользованию самокатом дал родственник. Юноша – приезжий, был не адаптирован к интенсивному дорожному движению в крупном мегаполисе. В результате подросток погиб под грузовиком", – привели примеры в министерстве.

Полицейские напоминают, что двигаться на самокате по проезжей части могут только лица, достигшие 18 лет, имеющие право управления любой категории. При этом запрещается создавать помехи для пешеходов.

Пользователи самокатов, мопедов – одна из уязвимых категорий участников дорожного движения. Если у автомобиля есть ремень, подушка безопасности, то водители и пассажиры двухколесного транспорта практически беззащитны, поэтому каждая авария с их участием заканчивается трагично.



29 июня президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам организации дорожного движения". Поправки предусматривают правила езды на самокатах. Документ вступил в силу 30 августа.

Согласно принятому новому закону, электрические самокаты двигаются: по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в один ряд со скоростью 25 км/ч, тротуару и пешеходной дорожке со скоростью, не превышающей 6 км/ч.