Нацпроект по развитию агропромышленного комплекса разработали в Казахстане

Министерство сельского хозяйства подготовило проект постановления правительства "Об утверждении национального проекта по развитию агропромышленного комплекса "Сильный АПК" на 2024-2028 годы", сообщает Zakon.kz.

Проект разработан в целях реализации поручения президента по увеличению валовой продукции сельского хозяйства в два раза за пять лет.

Реализация мер, предусмотренных в Национальном проекте "Сильный АПК" на 2024-2028 годы, позволит:

увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства в два раза в 2028 году – до 17 трлн тенге;

обновить сельхозтехнику до 8-10% в год;

повысить производительность труда в два раза – до 9,1 млн тенге;

увеличить экспорт продукции АПК в два раза – до 10 млрд долларов США;

увеличить приток инвестиций в сельское хозяйство в 3,3 раза – до 3,2 трлн тенге;

увеличить долю переработанной сельхозпродукции (молоко, мясо, семена масличных, рис, кукуруза, гречиха) до 70%.

Нацпроект должен решить две задачи:

ускоренную диверсификацию структуры посевных площадей и стимулирование внедрения агротехнологий; реализацию приоритетных инвестиционных проектов в АПК.

Для решения первой задачи будут приняты меры:

ускоренная диверсификация структуры посевных площадей, переход на высокорентабельные культуры (масличные, кукуруза, кормовые) и сокращение влагоемких культур;

стимулирование внедрения агротехнологий;

обеспечение качественными семенами в объеме 2,5 млн тонн;

доведение объема внесения удобрений до 3,2 млн тонн;

интенсивное обновление сельхозтехники до 8-10% в год;

внедрение водосберегающих технологий на площади не менее 150 тыс. га в год.

При этом предусмотрены следующие способы финансовой поддержки:

льготное кредитование (со ставкой не более 5% годовых) весенне-полевых и уборочных работ (на приобретение семян, удобрений, пестицидов, ГСМ) и финансирование проведения форвардного закупа сельскохозяйственной продукции в объеме не менее 1,5 трлн тенге ежегодно;

льготный лизинг сельхозтехники в объеме не менее 450 млрд тенге ежегодно (со ставкой не более 5% годовых).

Для решения задачи по реализации приоритетных инвестиционных проектов предусмотрены следующие меры:

производство мяса птицы дополнительной мощностью 255,3 тыс. тонн, что позволит полностью обеспечить внутренний рынок данной продукцией;

производство молока дополнительной мощностью 612,0 тыс. тонн, что увеличит загрузку предприятий по переработке до 85%;

производство овощей в закрытом грунте в размере 142,4 тыс. тонн, что сократит импорт на 13%;

создание инфраструктуры хранения 980 тыс. тонн, что позволит обеспечить внутренний рынок отечественной продукцией в период межсезонья;

проектов по орошению, где внедрены водосберегающие технологии 1 062,2 тыс. га, что обеспечит экономию 2,5 млрд куб. м воды;

производство рыбы 75,8 тыс. тонн, что увеличит объемы внутреннего потребления и экспорта;

проекты по переработке сельскохозяйственной продукции 175 единиц в 2028 году, в том числе по глубокой переработке сельхозпродукции.

Для этого планируют увеличить финансирование отрасли, взяв за образец опыт Северо-Казахстанской области с ежегодным объемом финансирования не менее 400 млрд тенге, АО "Аграрная кредитная корпорация" до 400 млрд тенге и другие финансовые институты.

Для достижения указанных задач в Нацпроекте на пять лет предусмотрено 10,5 трлн тенге возвратных средств, которые будут направлены на льготное кредитование весенне-полевых и уборочных работ, на льготный лизинг сельскохозяйственной техники, а также реализацию инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса.

Помимо этого, будет увеличен объем субсидий с 432,9 млрд тенге до 882,5 млрд тенге с 2024 по 2028 год. Кроме того, планируется привлечение внебюджетных средств в размере 3,8 трлн тенге за пять лет.

Разработчики предлагают также План действий по реализации национального проекта.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 мая 2024 года.