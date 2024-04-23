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Нацпроект по развитию агропромышленного комплекса разработали в Казахстане

Нацпроект по развитию агропромышленного комплекса &quot;Сильный АПК&quot; разработали в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 14:57 Фото: gov.kz
Министерство сельского хозяйства подготовило проект постановления правительства "Об утверждении национального проекта по развитию агропромышленного комплекса "Сильный АПК" на 2024-2028 годы", сообщает Zakon.kz.

Проект разработан в целях реализации поручения президента по увеличению валовой продукции сельского хозяйства в два раза за пять лет.

Реализация мер, предусмотренных в Национальном проекте "Сильный АПК" на 2024-2028 годы, позволит:

  • увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства в два раза в 2028 году – до 17 трлн тенге;
  • обновить сельхозтехнику до 8-10% в год;
  • повысить производительность труда в два раза – до 9,1 млн тенге;
  • увеличить экспорт продукции АПК в два раза – до 10 млрд долларов США;
  • увеличить приток инвестиций в сельское хозяйство в 3,3 раза – до 3,2 трлн тенге;
  • увеличить долю переработанной сельхозпродукции (молоко, мясо, семена масличных, рис, кукуруза, гречиха) до 70%.

Нацпроект должен решить две задачи:

  1. ускоренную диверсификацию структуры посевных площадей и стимулирование внедрения агротехнологий;
  2. реализацию приоритетных инвестиционных проектов в АПК.

Для решения первой задачи будут приняты меры:

  • ускоренная диверсификация структуры посевных площадей, переход на высокорентабельные культуры (масличные, кукуруза, кормовые) и сокращение влагоемких культур;
  • стимулирование внедрения агротехнологий;
  • обеспечение качественными семенами в объеме 2,5 млн тонн;
  • доведение объема внесения удобрений до 3,2 млн тонн;
  • интенсивное обновление сельхозтехники до 8-10% в год;
  • внедрение водосберегающих технологий на площади не менее 150 тыс. га в год.

При этом предусмотрены следующие способы финансовой поддержки:

  • льготное кредитование (со ставкой не более 5% годовых) весенне-полевых и уборочных работ (на приобретение семян, удобрений, пестицидов, ГСМ) и финансирование проведения форвардного закупа сельскохозяйственной продукции в объеме не менее 1,5 трлн тенге ежегодно;
  • льготный лизинг сельхозтехники в объеме не менее 450 млрд тенге ежегодно (со ставкой не более 5% годовых).

Для решения задачи по реализации приоритетных инвестиционных проектов предусмотрены следующие меры:

  • производство мяса птицы дополнительной мощностью 255,3 тыс. тонн, что позволит полностью обеспечить внутренний рынок данной продукцией;
  • производство молока дополнительной мощностью 612,0 тыс. тонн, что увеличит загрузку предприятий по переработке до 85%;
  • производство овощей в закрытом грунте в размере 142,4 тыс. тонн, что сократит импорт на 13%;
  • создание инфраструктуры хранения 980 тыс. тонн, что позволит обеспечить внутренний рынок отечественной продукцией в период межсезонья;
  • проектов по орошению, где внедрены водосберегающие технологии 1 062,2 тыс. га, что обеспечит экономию 2,5 млрд куб. м воды;
  • производство рыбы 75,8 тыс. тонн, что увеличит объемы внутреннего потребления и экспорта;
  • проекты по переработке сельскохозяйственной продукции 175 единиц в 2028 году, в том числе по глубокой переработке сельхозпродукции.

Для этого планируют увеличить финансирование отрасли, взяв за образец опыт Северо-Казахстанской области с ежегодным объемом финансирования не менее 400 млрд тенге, АО "Аграрная кредитная корпорация" до 400 млрд тенге и другие финансовые институты.

Для достижения указанных задач в Нацпроекте на пять лет предусмотрено 10,5 трлн тенге возвратных средств, которые будут направлены на льготное кредитование весенне-полевых и уборочных работ, на льготный лизинг сельскохозяйственной техники, а также реализацию инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса.

Помимо этого, будет увеличен объем субсидий с 432,9 млрд тенге до 882,5 млрд тенге с 2024 по 2028 год. Кроме того, планируется привлечение внебюджетных средств в размере 3,8 трлн тенге за пять лет.

Разработчики предлагают также План действий по реализации национального проекта.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 мая 2024 года.

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