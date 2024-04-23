Нацпроект по развитию агропромышленного комплекса разработали в Казахстане
Проект разработан в целях реализации поручения президента по увеличению валовой продукции сельского хозяйства в два раза за пять лет.
Реализация мер, предусмотренных в Национальном проекте "Сильный АПК" на 2024-2028 годы, позволит:
- увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства в два раза в 2028 году – до 17 трлн тенге;
- обновить сельхозтехнику до 8-10% в год;
- повысить производительность труда в два раза – до 9,1 млн тенге;
- увеличить экспорт продукции АПК в два раза – до 10 млрд долларов США;
- увеличить приток инвестиций в сельское хозяйство в 3,3 раза – до 3,2 трлн тенге;
- увеличить долю переработанной сельхозпродукции (молоко, мясо, семена масличных, рис, кукуруза, гречиха) до 70%.
Нацпроект должен решить две задачи:
- ускоренную диверсификацию структуры посевных площадей и стимулирование внедрения агротехнологий;
- реализацию приоритетных инвестиционных проектов в АПК.
Для решения первой задачи будут приняты меры:
- ускоренная диверсификация структуры посевных площадей, переход на высокорентабельные культуры (масличные, кукуруза, кормовые) и сокращение влагоемких культур;
- стимулирование внедрения агротехнологий;
- обеспечение качественными семенами в объеме 2,5 млн тонн;
- доведение объема внесения удобрений до 3,2 млн тонн;
- интенсивное обновление сельхозтехники до 8-10% в год;
- внедрение водосберегающих технологий на площади не менее 150 тыс. га в год.
При этом предусмотрены следующие способы финансовой поддержки:
- льготное кредитование (со ставкой не более 5% годовых) весенне-полевых и уборочных работ (на приобретение семян, удобрений, пестицидов, ГСМ) и финансирование проведения форвардного закупа сельскохозяйственной продукции в объеме не менее 1,5 трлн тенге ежегодно;
- льготный лизинг сельхозтехники в объеме не менее 450 млрд тенге ежегодно (со ставкой не более 5% годовых).
Для решения задачи по реализации приоритетных инвестиционных проектов предусмотрены следующие меры:
- производство мяса птицы дополнительной мощностью 255,3 тыс. тонн, что позволит полностью обеспечить внутренний рынок данной продукцией;
- производство молока дополнительной мощностью 612,0 тыс. тонн, что увеличит загрузку предприятий по переработке до 85%;
- производство овощей в закрытом грунте в размере 142,4 тыс. тонн, что сократит импорт на 13%;
- создание инфраструктуры хранения 980 тыс. тонн, что позволит обеспечить внутренний рынок отечественной продукцией в период межсезонья;
- проектов по орошению, где внедрены водосберегающие технологии 1 062,2 тыс. га, что обеспечит экономию 2,5 млрд куб. м воды;
- производство рыбы 75,8 тыс. тонн, что увеличит объемы внутреннего потребления и экспорта;
- проекты по переработке сельскохозяйственной продукции 175 единиц в 2028 году, в том числе по глубокой переработке сельхозпродукции.
Для этого планируют увеличить финансирование отрасли, взяв за образец опыт Северо-Казахстанской области с ежегодным объемом финансирования не менее 400 млрд тенге, АО "Аграрная кредитная корпорация" до 400 млрд тенге и другие финансовые институты.
Для достижения указанных задач в Нацпроекте на пять лет предусмотрено 10,5 трлн тенге возвратных средств, которые будут направлены на льготное кредитование весенне-полевых и уборочных работ, на льготный лизинг сельскохозяйственной техники, а также реализацию инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса.
Помимо этого, будет увеличен объем субсидий с 432,9 млрд тенге до 882,5 млрд тенге с 2024 по 2028 год. Кроме того, планируется привлечение внебюджетных средств в размере 3,8 трлн тенге за пять лет.
Разработчики предлагают также План действий по реализации национального проекта.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 мая 2024 года.