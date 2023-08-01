Как будут регулировать миграционные процессы в Казахстане

Министр труда приказом от 26 июля 2023 года утвердила "Типовые правила регулирования миграционных процессов в областях, городах республиканского значения, столице", сообщает Zakon.kz.

В новых Типовых правилах, по сравнению с действовавшими ранее правилами, которые утверждало правительство, существенно расширен понятийный аппарат. В частности, добавлены термины "единая информационная система социально-трудовой сферы", "кандас", "центр адаптации и интеграции кандасов", "внутриобластное переселение", "внутренняя миграция", "внутренний мигрант", "этнический казах".

При организации миграционных процессов в регионах учитывают их влияние на состояние социально-экономического, демографического и культурного развития, экологическую обстановку.

К особенностям миграционных процессов в регионе относятся плотность населения, иммиграция, эмиграция, трудовая миграция, потоки внутренней миграции, процесс урбанизации, экологическая и религиозная обстановка региона, национальный состав населения, сбалансированность регионального рынка труда, обеспеченность инженерно-транспортной и социальной инфраструктурой.

Для регулирования миграционных процессов в регионе местные исполнительные органы по вопросам социальной защиты вносят предложения в Комитет по миграции, касающиеся:

отнесения (исключения) соответствующей территории региона для расселения кандасов и переселенцев;

увеличения (сокращения) квоты на привлечение иностранной рабочей силы, в том числе из числа этнических казахов и бывших соотечественников;

увеличения (сокращения) региональных квот приема кандасов и переселенцев на среднесрочный период или предстоящий год;

увеличения (сокращения) квоты на привлечение трудовых иммигрантов.

Расселение кандасов и переселенцев осуществляется по двум направлениям: в регионы, определенные Правительством, в рамках региональных квот приема переселенцев и кандасов; в пределах одной области.

Для повышения мобильности рабочей силы формируют перечень населенных пунктов для переселения из числа сельских населенных пунктов, малых и моногородов со средним и высоким потенциалом экономического развития, городов областного и районного значения, а также центра экономического роста.

Кроме того ежегодно, до 15 декабря определяют перечень населенных пунктов для добровольного переселения лиц в целях расселения кандасов и переселенцев, в том числе для внутриобластного переселения.

Местный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения размещает перечень населенных пунктов в разделе "Переселение" Электронной биржи труда и направляет в центр трудовой мобильности, в карьерные центры, акиматам сельских округов.

Если отток населения превышает темпы воспроизводства населения, регулирование миграционных процессов осуществляют, в том числе путем разработки мероприятий, направленных на привлечение квалифицированной рабочей силы и оказание им содействия в ускоренной социальной адаптации, профессиональное обучение и переподготовку кандасов, особенно молодежи.

В агломерациях и сельских населенных пунктах, малых и моногородах, городах районного и областного значения с потенциалом развития, имеющих потребность в государственной поддержке демографического развития реализуют адаптационные программы для расселения кандасов.

Для того чтобы обеспечить мониторинг и прогнозирование развития миграционной ситуации, решать вопросы трудоустройства, строительства школ, детских садов, медицинских учреждений, планировать социально-экономическое развития осуществляют регистрационный учет населения.

Регистрацию и учет граждан РК, временно пребывающих или постоянно проживающих в Казахстане иностранцев и лиц без гражданства по месту постоянного и (или) временного пребывания (проживания) осуществляют в соответствии с Правилами регистрации внутренних мигрантов.

Приказ вводится в действие 11 августа 2023 года.