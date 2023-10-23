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В Астане разработали новые правила регулирования миграционных процессов

В столице разработали новые правила регулирования миграционных процессов Фото: Zakon.kz
Маслихат столицы разработал новые правила регулирования миграционных процессов в городе Астане, сообщает Zakon.kz,

Для регулирования миграционных процессов столицы Управление занятости и социальной защиты города вносит предложения в уполномоченный орган по вопросам миграции населения, касающиеся:

  • отнесения (исключения) соответствующей территории города Астаны для расселения кандасов и переселенцев;
  • увеличения (сокращения) квоты на привлечение иностранной рабочей силы, в том числе из числа этнических казахов и бывших соотечественников;
  • увеличения (сокращения) региональных квот приема кандасов и переселенцев на среднесрочный период или предстоящий год;
  • увеличения (сокращения) квоты на привлечение трудовых иммигрантов.

Расселение кандасов и переселенцев осуществляется по двум направлениям:

  • в регионы, определенные правительством РК, в рамках региональных квот приема переселенцев и кандасов;
  • в пределах одной области.

Предусматривается, что управление для повышения мобильности рабочей силы формирует перечень населенных пунктов для переселения из числа сельских населенных пунктов, малых и моногородов со средним и высоким потенциалом экономического развития, городов областного и районного значения, а также центра экономического роста.

При этом управление ежегодно до 15 декабря определяет перечень населенных пунктов для добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы в целях расселения кандасов и переселенцев, в том числе для внутриобластного переселения.

Также управление занятости ис оциальной защиты размещает перечень населенных пунктов в Электронной бирже труда в разделе "Переселение" и направляет в центр трудовой мобильности, в карьерные центры.

При оттоке населения, превышающем темпы воспроизводства населения, регулирование миграционных процессов осуществляется, в том числе путем разработки мероприятий, направленных на привлечение квалифицированной рабочей силы и оказание им содействия в ускоренной социальной адаптации, профессиональное обучение и переподготовку кандасов, особенно молодежи.

Вместе с тем говорится, что в территориях агломерации и сельских населенных пунктов, малых и моногородов, городов районного и областного значения с потенциалом развития, имеющих потребность в государственной поддержке демографического развития, реализуются адаптационные программы для расселения кандасов.

Для обеспечения мониторинга и прогнозирования развития миграционной ситуации, решения вопросов трудоустройства, строительства школ, детских садов, медицинских учреждений, планирования социально-экономического развития осуществляется регистрационный учет населения.

При этом регистрация и учет граждан РК, временно пребывающих или постоянно проживающих в республике иностранцев и лиц без гражданства по месту постоянного или временного пребывания (проживания) осуществляются согласно правилам регистрации внутренних мигрантов.

"К особенностям миграционных процессов в городе Астане относятся плотность населения, иммиграция, эмиграция, трудовая миграция, потоки внутренней миграции, процесс урбанизации, экологическая и религиозная обстановка в столице, национальный состав населения, сбалансированность регионального рынка труда, обеспеченность инженерно-транспортной и социальной инфраструктурой", - говорится в документе. 

Проект решения размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 ноября.

При этом ранее принятые Правила регулирования миграционных процессов в городе Астане от 6 марта 2019 года внесенные в них поправки утрачивают силу.

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