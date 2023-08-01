В Генпрокуратуре ответили, как будет решаться вопрос выдачи россиянина Кислицина

В Генпрокуратуре РК заявили, что примут решение об экстрадиции задержанного россиянина Никиты Кислицина после проверки запросов России и США, сообщает Zakon.kz.

Официальный представитель Генеральной прокуратуры РК Дархан Дуйсембай напомнил, что Кислицин был задержан в конце июня текущего года в Алматы в связи с нахождением в международном розыске по запросу властей США.

Также его выдачи потребовала российская сторона.

На сегодня в Генеральную прокуратуру Казахстана поступили запросы о выдаче обеих названных стран, по которым проводится экстрадиционная проверка.

"1 августа 2023 года следственным судом Алматы рассмотрено и удовлетворено ходатайство прокурора о применении в отношении Кислицина Н.И. экстрадиционного ареста. Вопросы о выдаче (удовлетворение или отказ по запросам) не были предметом судебного рассмотрения, так как они отнесены уголовно-процессуальным законодательством к компетенции органов прокуратуры". Официальный представитель Генпрокуратуры РК Дархан Дуйсембай

Решение по поступившим в отношении Кислицина Н.И. запросам РФ и США будет принято Генеральной прокуратурой в соответствии с нормами международных договоров и национального законодательства после завершения экстрадиционной проверки.

Никиту Кислицина подозревают в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации во время его работы в журнале "Хакер".

