Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Генпрокуратуре ответили, как будет решаться вопрос выдачи россиянина Кислицина

Ответили, как будет решаться вопрос выдачи россиянина Кислицина Фото: gov.kz
В Генпрокуратуре РК заявили, что примут решение об экстрадиции задержанного россиянина Никиты Кислицина после проверки запросов России и США, сообщает Zakon.kz.

Официальный представитель Генеральной прокуратуры РК Дархан Дуйсембай напомнил, что Кислицин был задержан в конце июня текущего года в Алматы в связи с нахождением в международном розыске по запросу властей США.

Также его выдачи потребовала российская сторона.

На сегодня в Генеральную прокуратуру Казахстана поступили запросы о выдаче обеих названных стран, по которым проводится экстрадиционная проверка.

"1 августа 2023 года следственным судом Алматы рассмотрено и удовлетворено ходатайство прокурора о применении в отношении Кислицина Н.И. экстрадиционного ареста. Вопросы о выдаче (удовлетворение или отказ по запросам) не были предметом судебного рассмотрения, так как они отнесены уголовно-процессуальным законодательством к компетенции органов прокуратуры". Официальный представитель Генпрокуратуры РК Дархан Дуйсембай

Решение по поступившим в отношении Кислицина Н.И. запросам РФ и США будет принято Генеральной прокуратурой в соответствии с нормами международных договоров и национального законодательства после завершения экстрадиционной проверки.

Никиту Кислицина подозревают в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации во время его работы в журнале "Хакер".

Читайте также

В Казахстане изменятся правила проезда по платным дорогам

Правила выплаты вознаграждений спортсменам-победителям утвердили в Казахстане

Правила создания и ведения нацреестров ИИН и БИН утвердили в Казахстане

Константин Вноровский
Россия Генпрокуратура США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Какая погода ждет казахстанцев в августе
Какая погода ждет казахстанцев в августе
Астролог рассказала, кто в ближайшее время будет на грани увольнения
Астролог рассказала, кто в ближайшее время будет на грани увольнения
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления