Закон "Об особом статусе Туркестана" способствует развитию города

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об особом статусе города Туркестана". В законе утвержден особый статус города Туркестана как духовного, историко-культурного, туристического центра и архитектурного наследия страны.

Закон состоит из 13 статей. Местной администрации и маслихату города Туркестана будет предоставлено 44 дополнительных полномочия.



В документе рассматриваются вопросы сохранения историко-культурного наследия – охрана мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави и других памятников, регулирование археологических и научно-реставрационных работ, восстановление историко-культурного наследия и популяризация национального ремесла, запрет на строительство зданий, которые не соответствуют архитектурному облику города, создание археологического заповедника, создание доступной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями и инклюзивный туризм для создания комфортной среды в городе. Также предусмотрено введение дизайн-кода для сохранения единого облика города, расширение полномочий администрации и маслихата для эффективного управления и контроля, поддержка ремесленников, регулирование транспортного транзита, развитие туризма и улучшение качества жизни, а также сохранение исторической уникальности города.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Глава Туркестанской области Нуралхан Кушеров отметил значимость данного закона и подчеркнул, что он даст новый импульс развитию Туркестана.

"Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время своей рабочей поездки в Туркестан встречался с населением и предложил предоставить городу особый статус. Эта инициатива получила поддержку в Парламенте, а также от президента страны, который подписал закон. Это важное событие не только для города Туркестана, но и для всей нашей области и страны. В данном документе предусмотрены меры по сохранению историко-культурного наследия – охрана мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави и других памятников, регулирование археологических и реставрационных работ, развитие туризма и повышение потенциала города. Туркестан с древних времен был историческим центром. В этом городе, где жил великий ученый Ходжа Ахмед Ясави, свет знаний и доброты распространился по всему миру.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Будучи столицей Казахского ханства, он стал символом нашей мощи, единства и мужества. Поэтому значение, престиж и статус этого города всегда будут высоки. С принятием особого статуса для Туркестана его слава как духовного и историко-культурного центра будет только возрастать, а мероприятия по защите и популяризации его наследия продолжатся. Сохранение исторического облика Туркестана и передача его наследия будущим поколениям – это большая ответственность. Мы будем вкладывать все силы и средства в развитие города, чтобы укрепить его потенциал. Поздравляю весь народ Казахстана и жителей Туркестана с этим историческим событием! Пусть Туркестан продолжает развиваться, а наша страна процветает!" – сказал Нуралхан Кушеров.

В регионе будут активизированы работы по реализации инициатив, изложенных в законе, и продолжится развитие города Туркестана. В городе будут проводиться туристические мероприятия республиканского и международного уровня.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Напоминаем, что 19 июня 2018 года был подписан указ о создании Туркестанской области. За этот короткий период город достиг нового уровня развития. Численность населения города Туркестана за последние 4 года увеличилась на 31,5%, и на 1 января 2025 года она составит 237 503 человека. С момента присвоения статуса областного центра общий объем валового регионального продукта увеличился в 4,5 раза и в 2024 году составил 452,6 млрд тенге. В городе Туркестане доходы в государственный бюджет увеличились в 2,8 раза и составили 66,2 млрд тенге в 2023 году, а в 2024 году эта цифра возросла до 80,1 млрд тенге. В том числе налоговые поступления увеличились в 2,3 раза. С момента присвоения статуса областного центра бюджет города увеличился в 3 раза, составив 147,2 млрд тенге. Объем инвестиций ежегодно растет. В 2023 году в город было привлечено 323,5 млрд тенге инвестиций, а в прошлом году эта цифра составила 400,2 млрд тенге, что ускорило темпы работы. В специальных экономических зонах и индустриальных парках реализуются важные проекты, строятся заводы. Объем промышленного производства за последние три года увеличился в 1,7 раза и в прошлом году составил 34,8 млрд тенге.

В прошлом году Туркестану было присвоено звание туристической столицы Тюркского мира, и в городе были проведены различные туристические и культурные мероприятия. Число однодневных посетителей и туристов города Туркестана за последние три года увеличилось на 165% и в 2023 году составило 1 015,2 тыс. человек. Число иностранных однодневных посетителей и туристов за последние три года также значительно возросло, увеличившись на 12,2 тыс. человек. Согласно предварительным данным, в 2024 году число однодневных посетителей и туристов Туркестана составит 1,1 млн человек, что на 9,2% больше, чем в 2023 году. Число иностранных однодневных посетителей и туристов также увеличилось до 23,2 тыс. человек в прошлом году, что в 1,9 раза больше, чем в 2023 году.

Пресс-служба акима Туркестанской области