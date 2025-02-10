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События

Судью посадили на 7,5 года за незаконное предложение в Шымкенте

Судья Жанат Мусирали, приговор, мошенничество, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 17:52 Фото: almaty.tv
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента в отношении судьи и еще двух человек вынесен приговор по факту мошенничества, сообщает Zakon.kz.

По информации суда, один из подсудимых пообещал знакомой, что может помочь ее мужу – фигуранту уголовного дела – получить наказание, не связанное с лишением свободы. По его просьбе второй подсудимый – юрист – обратился к судье межрайонного суда по уголовным делам Шымкента Жанат Мусирали. Таким образом, указанные люди ввели в заблуждение женщину и выудили у нее 110 млн тенге.

Суд признал всех троих виновными в мошенничестве.

Судье Жанат Мусирали назначено семь лет шесть месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Юрист получил шесть лет восемь месяцев лишения свободы, с запретом заниматься адвокатской деятельностью сроком на семь лет. Третий фигурант получил пять лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

О деле в отношении судьи и еще двух фигурантов рассказывали в Антикоре в декабре 2024 года. Тогда сообщалось, что их обвиняют в мошенничестве и подстрекательстве супруги подсудимого к даче взятки в размере 110 млн тенге за смягчение ему наказания при вынесении приговора.

Что касается обвинения в подстрекательстве к даче взятки, то по этой статье осужденных оправдали, так как в суде установили, что они не склоняли потерпевшую к даче взятки и инициатива передачи средств исходила от нее самой.

Между тем в Жетысуской области под следствие за коррупцию попал председатель районного суда.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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