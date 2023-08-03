Казахстан определил госорганы для исполнения договора о правовой помощи с Кыргызстаном
Компетентными органами по реализации положений Договора между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 года определены:
Верховный суд РК – в части просьб (поручений), исходящих из судов, ходатайств о признании и исполнении судебных актов по гражданским делам, а также обеспечения иска;
Генеральная прокуратура РК – в части:
- выполнения процессуальных действий по уголовным делам;
- пересылки и вручения процессуальных документов, связанных с производством по уголовному делу, а также представления информации о результатах судебного процесса;
- передачи вещественных доказательств, документов, ценностей, добытых преступным путем; направления материалов дела;
- предоставления запрашивающей стороне сведений о судимости; розыска и идентификации лиц; проведения оперативно-розыскных мероприятий, требующих санкции прокурора и следственного судьи (суда);
- выдачи лиц, совершивших преступления, для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора в исполнение;
- возбуждения и осуществления уголовного преследования;
- допроса подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, свидетелей, потерпевших, экспертов;
- ходатайств о признании и исполнении приговоров (решений) судов по уголовным делам, а также документов, относящихся к компетенции органов прокуратуры;
Министерство юстиции РК – в части регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц, просьб (поручений), исходящих из органов и учреждений юстиции, нотариусов, адвокатов и судебных исполнителей.
Указ введен в действие со дня подписания (т.е. 29 июля 2023 года).
Отметим, что в статье 4 Договора к компетентным учреждениям, через которые оказывается правовая помощь, отнесены Министерство юстиции и Генеральная прокуратура РК.
В соответствии со статьей 3 Договора в объем правовой помощи, оказываемой сторонами друг другу, входят:
- выполнение процессуальных действий;
- пересылка и вручение документов;
- передача вещественных доказательств;
- направление материалов дела;
- признание и исполнение судебных решений;
- обеспечение иска;
- предоставление запрашивающей стороне сведений о судимости;
- розыск лиц;
- проведение оперативно-розыскных мероприятий;
- выдача лиц, совершивших преступления, для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора в исполнение;
- осуществление уголовного преследования.
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