Казахстан определил госорганы для исполнения договора о правовой помощи с Кыргызстаном

Президент подписал указ от 29 июля 2023 года "Об определении компетентных органов по реализации Договора между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 года", сообщает Zakon.kz.

Компетентными органами по реализации положений Договора между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 года определены:

Верховный суд РК – в части просьб (поручений), исходящих из судов, ходатайств о признании и исполнении судебных актов по гражданским делам, а также обеспечения иска;

Генеральная прокуратура РК – в части:

выполнения процессуальных действий по уголовным делам;

пересылки и вручения процессуальных документов, связанных с производством по уголовному делу, а также представления информации о результатах судебного процесса;

передачи вещественных доказательств, документов, ценностей, добытых преступным путем; направления материалов дела;

предоставления запрашивающей стороне сведений о судимости; розыска и идентификации лиц; проведения оперативно-розыскных мероприятий, требующих санкции прокурора и следственного судьи (суда);

выдачи лиц, совершивших преступления, для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора в исполнение;

возбуждения и осуществления уголовного преследования;

допроса подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, свидетелей, потерпевших, экспертов;

ходатайств о признании и исполнении приговоров (решений) судов по уголовным делам, а также документов, относящихся к компетенции органов прокуратуры;

Министерство юстиции РК – в части регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц, просьб (поручений), исходящих из органов и учреждений юстиции, нотариусов, адвокатов и судебных исполнителей.

Указ введен в действие со дня подписания (т.е. 29 июля 2023 года).

Отметим, что в статье 4 Договора к компетентным учреждениям, через которые оказывается правовая помощь, отнесены Министерство юстиции и Генеральная прокуратура РК.

В соответствии со статьей 3 Договора в объем правовой помощи, оказываемой сторонами друг другу, входят:

выполнение процессуальных действий;

пересылка и вручение документов;

передача вещественных доказательств;

направление материалов дела;

признание и исполнение судебных решений;

обеспечение иска;

предоставление запрашивающей стороне сведений о судимости;

розыск лиц;

проведение оперативно-розыскных мероприятий;

выдача лиц, совершивших преступления, для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора в исполнение;

осуществление уголовного преследования.