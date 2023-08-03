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Законодательство РК

Казахстан определил госорганы для исполнения договора о правовой помощи с Кыргызстаном

Определены компетентные органы по реализации договора о правовой помощи между Казахстаном и Кыргызстаном Фото: akorda.kz
Президент подписал указ от 29 июля 2023 года "Об определении компетентных органов по реализации Договора между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 года", сообщает Zakon.kz.

Компетентными органами по реализации положений Договора между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 года определены:

Верховный суд РК – в части просьб (поручений), исходящих из судов, ходатайств о признании и исполнении судебных актов по гражданским делам, а также обеспечения иска;

Генеральная прокуратура РК – в части:

  • выполнения процессуальных действий по уголовным делам;
  • пересылки и вручения процессуальных документов, связанных с производством по уголовному делу, а также представления информации о результатах судебного процесса;
  • передачи вещественных доказательств, документов, ценностей, добытых преступным путем; направления материалов дела;
  • предоставления запрашивающей стороне сведений о судимости; розыска и идентификации лиц; проведения оперативно-розыскных мероприятий, требующих санкции прокурора и следственного судьи (суда);
  • выдачи лиц, совершивших преступления, для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора в исполнение;
  • возбуждения и осуществления уголовного преследования;
  • допроса подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, свидетелей, потерпевших, экспертов;
  • ходатайств о признании и исполнении приговоров (решений) судов по уголовным делам, а также документов, относящихся к компетенции органов прокуратуры;

Министерство юстиции РК – в части регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц, просьб (поручений), исходящих из органов и учреждений юстиции, нотариусов, адвокатов и судебных исполнителей.

Указ введен в действие со дня подписания (т.е. 29 июля 2023 года).

Отметим, что в статье 4 Договора к компетентным учреждениям, через которые оказывается правовая помощь, отнесены Министерство юстиции и Генеральная прокуратура РК.

В соответствии со статьей 3 Договора в объем правовой помощи, оказываемой сторонами друг другу, входят:

  • выполнение процессуальных действий;
  • пересылка и вручение документов;
  • передача вещественных доказательств;
  • направление материалов дела;
  • признание и исполнение судебных решений;
  • обеспечение иска;
  • предоставление запрашивающей стороне сведений о судимости;
  • розыск лиц;
  • проведение оперативно-розыскных мероприятий;
  • выдача лиц, совершивших преступления, для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора в исполнение;
  • осуществление уголовного преследования.

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