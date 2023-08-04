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Жительница Костанайской области отсудила у акима почти 14 млн тенге

Жительница Костанайской области отсудила у акима почти 14 млн тенге Фото: Zakon.kz
Костанайский городской суд постановил изъять 13 877 561 тенге в пользу истца с акима города Костанай в деле о восстановления дома после пожара, сообщает Zakon.kz.

У истца в результате ЧС сгорел жилой дом. Земельный участок имел целевое назначение для обслуживания дома.

Истец обратилась к ответчикам (аким Костаная и ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства г.Костанай") с заявлением о выдачи пакета архитектурно-планировочного задания и технических условий для восстановления жилого дома и бани.

Ответчики отказали в выдачи АПЗ, ввиду несоответствия планируемого строительства утвержденному генеральному плану, проекту детальной планировки или схеме развития и застройки населенных пунктов.

Однако основание для отказа в данном случае оказалось неприменимо.

"К истцу вышеуказанные основания не применимы, поскольку последняя запрашивала АПЗ, как собственник земельного участка с целевым назначением для обслуживания жилого дома, сгоревшего вследствие ЧС, на восстановление которого с акима г.Костанай в пользу истца было взыскано 13 877 561 тенге", - говорится в сообщении Костанайского областного суда.

Таким образом, иск был полностью удовлетворен.

Решение в законную силу не вступило.

Ранее стало известно, что руководителям нацкомпаний изменили условия оплаты труда и премирования.

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Константин Вноровский
Костанай Костанайская область
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