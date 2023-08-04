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Законодательство РК

Казахстан продлил запрет на вывоз бензина и дизеля автомобильным транспортом

На полгода продлили запрет на вывоз бензина и дизельного топлива автомобильным транспортом из РК Фото: Zakon.kz
Министерство энергетики, министерство финансов, МВД и КНБ подписали совместный приказ "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Согласно тексту приказа, на 6 месяцев продлен запрет на вывоз с территории Казахстана автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел, за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии.

МВД в пределах своей компетенции будет содействовать недопущению случаев вывоза бензина и дизельного топлива в бензобаках, не соответствующих стандартам, предусмотренным заводом-изготовителем транспортных средств.

Совместный приказ вводится в действие 14 августа 2023 года.

До 1 августа 2023 года в Казахстане действовал запрет на вывоз указанных нефтепродуктов, введенный совместным приказом от 20 января 2023 года.

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