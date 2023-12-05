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Казахстан продлит запрет на вывоз бензина и дизеля автомобильным транспортом еще на полгода

В Казахстане продлял запрет на вывоз бензина и дизельного топлива Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство энергетики подготовило совместный приказ "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел", - говорится в документе.

Также исключение составляет вывоз топлива в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей), при условии согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов и наличия договора с организацией, уполномоченной на проведение вышеуказанных работ и письма с указанием необходимого для этих целей количества образцов (проб) и объемов авиационного топлива.

Запрет планируется продлить с 14 февраля 2024 года.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 декабря.

В настоящее время в Казахстане действует запрет на вывоз бензина и дизеля автомобильным транспортом, который был введен с 14 августа 2023 года.

До 1 августа 2023 года в Казахстане действовал запрет на вывоз указанных нефтепродуктов, введенный совместным приказом от 20 января 2023 года.

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