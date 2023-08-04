Правила принятия нормативных правовых актов по безопасности и охране труда утвердили в Казахстане

Министерство труда приказом от 27 июля 2023 года утвердило "Правила принятия нормативных правовых актов в области безопасности и охраны труда соответствующими уполномоченными органами", сообщает Zakon.kz.

Согласно приказу, уполномоченные государственные органы при разработке нормативных правовых актов (НПА) в области безопасности и охраны труда руководствуются следующими критериями:

установление приоритета жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности;

обеспечение права работников на условия труда, соответствующие требованиям безопасности и охраны труда;

установление единых требований в области безопасности и охраны труда;

разграничение в соответствии с трудовым законодательством РК в области безопасности и охраны труда прав и обязанностей между работниками, должностными лицами и руководителем организации;

обеспечение согласованных действий в области безопасности и охраны труда между уполномоченным государственным органом по труду, местным органом по инспекции труда, представителями работодателей и работников;

установление эргономических, организационных, технических, технологических, санитарно-эпидемиологических, психофизиологических и медицинских норм;

соответствие законодательным и другим вышестоящим НПА в области безопасности и охраны труда, в том числе международным договорам, ратифицированным РК.

Требования по безопасности и охране труда устанавливаются нормативными правовыми актами РК и содержат правила, процедуры и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности.

Разрабатывают проекты соответствующие уполномоченные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

Для разработки проекта НПА уполномоченный госорган создает рабочую группу либо поручает его подготовку одному из своих подразделений, которое выполняет функции рабочей группы. В состав рабочей группы в зависимости от назначения включаются представители заинтересованных государственных органов, общественных организаций, научных учреждений.

Госорган поручает подготовку проекта НПА подведомственным ему госорганам и организациям или вправе заказать его подготовку на договорной основе, в том числе по конкурсу, специалистам, научным учреждениям, отдельным ученым или их коллективам. Разработанные проекты представляются на рассмотрение рабочей группе.

При разработке НПА в области безопасности и охраны труда предусматриваются:

общие требования безопасности труда;

требования безопасности труда перед началом работы;

требования безопасности труда во время работы;

требования безопасности труда в аварийных ситуациях;

требования безопасности труда по окончании работы;

требования к производственным (технологическим) процессам;

требования к производственным помещениям;

требования к производственным площадкам (для процессов, выполняемых вне производственных помещений);

требования к исходным материалам, заготовкам и полуфабрикатам;

требования к производственному оборудованию;

требования к размещению производственного оборудования и организации рабочих мест;

требования к способам хранения и транспортировки исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства;

режим труда и отдыха работающих на производстве;

требования к профессиональному отбору и проверке знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда;

требования по обеспечению работающих на производстве специальной одеждой и другими средствами индивидуальной и (или) коллективной защиты;

требования к применению средств защиты;

требования по обеспечению работников санитарно-бытовыми помещениями.

Рабочая группа после разработки проектов НПА представляет их на утверждение соответствующему уполномоченному госоргану.

НПА в области безопасности и охраны труда утверждаются соответствующими уполномоченными государственными органами по согласованию с министерством труда и иными заинтересованными государственными органами.

Приказ вводится в действие 14 августа 2023 года.