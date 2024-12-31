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Право

Профстандарт по безопасности и охране труда утвердили в Казахстане

Новостройка, новостройки, постройка, застройка, стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, новостройки, новостройка, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 09:43 Фото: pixabay
Министр труда приказом от 25 декабря 2024 года утвердила Профессиональный стандарт "Безопасность и охрана труда", сообщает Zakon.kz.

Профессиональный стандарт включает квалификационные требования к специалистам, обеспечивающим безопасность рабочих процессов, планирование, организацию, контроль и совершенствование системы управления охраной труда, управление рисками на производстве, соблюдение нормативных требований, применяется в качестве основы для установления знаний, навыков, компетенций с целью создания безопасных условий труда на рабочем месте, а также для оценки, аттестации и подтверждения квалификации, подготовки и переподготовки кадров в области безопасности и охраны труда.

Документ предназначен для использования широким кругом пользователей:

  • работниками — для понимания предъявляемых требований к профессиональной деятельности в области безопасности и охраны труда, планирования своего профессионального развития и повышения квалификации, а также прогнозирования карьерного продвижения по профильному направлению;
  • работодателями — для выработки единых требований к содержанию профессиональной деятельности в области безопасности и охраны труда, для обновления требований к его квалификации, отвечающих современным потребностям рынка труда; формирования критериев при найме и аттестации персонала, а также составления программ повышения квалификации, развития, продвижения и ротации кадров;
  • образовательными и учебными заведениями — для определения целей и содержания образовательных программ подготовки специалистов по направлению безопасность и охрана труда, переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов профильных направлений; развития системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации преподавателей и экспертов по направлению безопасность и охрана труда;
  • государственными органами — для использования профессионального стандарта в качестве критериев для мониторинга и прогнозирования рынка труда.
  • центрами признания квалификаций — для установления базовых требований к знаниям и навыкам специалистам, ответственным за безопасность и охрану труда, оценки и признания их профессиональных квалификаций.

В профстандарте говорится, что специалистам других направлений деятельности, на которых приказом работодателя возложены дополнительные обязанности по выполнению функций специалиста по безопасности и охране труда, необходимо пройти подтверждение квалификации, соответствующее квалификационным требованиям, предъявляемым к техникам или инженерам по безопасности и охране труда.

Подтверждение квалификации включает в себя наличие соответствующего образования или документа, подтверждающего прохождение специальной подготовки по вопросам безопасности и охраны труда.

Профстандарт устанавливает требования к деятельности по планированию, организации, контролю и совершенствованию системы управления охраной труда, а также требования к формированию образовательных программ вузов и колледждей, планомерного и последовательного обеспечения подготовки профильных специалистов, переобучения или повышения квалификации руководителей и специалистов, признания профессиональной квалификации и решений широкого круга задач, обусловленных уровнем компетенций и квалификации соответствующих руководителей и специалистов в области безопасности и охраны труда.

Цель разработки и применения данного Профессионального стандарта: унификация, установление и поддержание базовых единых требований к содержанию и качеству профессиональной деятельности, определению квалификационных требований к руководителям и специалистам по безопасности и охране труда. Описание умений, навыков и знаний, необходимых руководителям и специалистам в данной области профессиональной деятельности. Создание ориентиров для формирования образовательных программ высшего и послевузовского (дополнительного), технического и профессионального, послесреднего образования, профильных курсов переподготовки и повышения квалификаций для руководителей и специалистов по безопасности и охране труда.

Указывается, что каждый последующий уровень квалификации наращивает совокупность показателей всех предыдущих уровней. Накопительный и последовательный характер профильных идентификаторов обеспечивает преемственность результатов обучения и повышения квалификации от уровня к уровню. Идентификаторы уровней профессий учитывают степень самостоятельности, ответственности и сложности выполняемых трудовых функций.

Профессиональный стандарт дает основания признавать результаты как формального, так и неформального и информального обучения, создает условия для доступа к оценке и признанию квалификаций профессиональной средой.

Документ содержит 8 карточек профессий:

  • руководитель по безопасности и охране труда — 8 уровень ОРК;
  • эксперт (консультант) по безопасности и охране труда — 7 уровень ОРК;
  • старший инженер по безопасности и охране труда — 7 уровень ОРК;
  • инженер по безопасности и охране труда — 6 уровень ОРК (6.2. — 1 категории, 6.1. — 2 категории, 6.0 — без категории);
  • специалист по охране здоровья и гигиене труда/производственной медицине — 6 уровень ОРК (6.2. — 1 категории, 6.1. — 2 категории, 6.0 — без категории)
  • специалист по условиям труда и оценке профессиональных рисков — 6 уровень ОРК (6.2. — 1 категории, 6.1. — 2 категории, 6.0 — без категории)
  • специалист по обучению (лектор) по безопасности и охране труда — 6 уровень ОРК (6.2. — 1 категории, 6.1. — 2 категории, 6.0 — без категории)
  • техник по безопасности и охране труда — 4 уровень ОРК (4.2. — 1 категории, 4.1. — 2 категории, 4.0 — без категории)

Приказ вводится в действие с 10 января 2025 года.

Мы сообщали, что в Казахстане утвердили профстандарты для специалистов по управлению жилыми и нежилыми зданиями, содействию занятости, а также профессиональный стандарт по социальным услугам.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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