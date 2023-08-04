С 2024 года сведения об оборотах газа и нефтепродуктов КГД будут передавать Министерству энергетики

Министр энергетики и министр финансов совместным приказом утвердили Правила представления органами госдоходов Министерству энергетики сведений о налогоплательщике, составляющих налоговую тайну, конфиденциальной информации об обороте сжиженного газа и нефтепродуктов, сообщает Zakon.kz.

Приказом утверждены:

Правила представления органами государственных доходов Министерству энергетики РК сведений о налогоплательщике (налоговом агенте), составляющих налоговую тайну, без получения письменного разрешения налогоплательщика (налогового агента) и конфиденциальной информации в сфере производства и оборота сжиженного газа и нефтепродуктов;

Перечень представляемых органами государственных доходов Министерству энергетики РК сведений о налогоплательщике (налоговом агенте), составляющих налоговую тайну.

Сведения о налогоплательщике (налоговом агенте), составляющие налоговую тайну, без получения письменного разрешения налогоплательщика (налогового агента) налоговые органы обязаны представлять в случаях, установленных пунктом 3 статьи 30 Налогового кодекса.

Сведения представляются должностным лицам Министерства энергетики, имеющим доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну, перечень которых утверждает министерство и предоставляет в органы государственных доходов ежегодно до 31 января текущего отчетного периода.

Министерство энергетики обеспечивает своевременное внесение изменений в перечень должностных лиц в случаях увольнения либо иного отсутствия должностных лиц, включенных в данный перечень.

Сведения предоставляются путем интеграционного взаимодействия информационных систем Министерства энергетики с информационной системой органов государственных доходов "Интегрированная база данных" (ИБД) посредством Единой транспортной среды государственных органов (ЕТС ГО) через шлюз "электронного правительства".

Основным источником представляемых сведений, составляющих налоговую тайну, являются необходимые сведения из СНТ, ЭСФ, ККМ.

Должностные лица Министерства энергетики, имеющие доступ к сведениям, обеспечивают использование получаемой информации только в целях осуществления мониторинга производства, транспортировки (перевозки), хранения, отгрузки и реализации сжиженного газа, включающий мониторинг оптовых и розничных цен на сжиженный газ, реализуемый в Казахстане, а также для осуществления мониторинга производства и реализации нефтепродуктов, недропользователей по транспортировке и экспорту нефти, за реализацией Соглашений о разделе продукции в проектах Кашаган, Карачаганак, Тенгиз, выполнения недропользователями обязательств по контракту на недропользование по углеводородам, без ущерба для стороны, ее предоставившей, без права передачи третьим сторонам и несут ответственность за их незаконное разглашение.

Также представляемые сведения могут быть использованы Министерством энергетики для обеспечения автоматизации процессов формирования плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Казахстана.

Совместный приказ вводится в действие 1 января 2024 года.