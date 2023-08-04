Наказали за дело, но незаконно: прокуроры массово отменяют штрафы предпринимателям

Надзорное ведомство обнаружило, что бизнесменам в Казахстане повсеместно выписывали штрафы за нарушения, срок административного взыскания по которым истек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры 4 августа, в рамках работы по защите бизнеса сотрудники госоргана выявили множество нарушений. Оказалось, что предпринимателей массово штрафовали по ст. 92-1 КоАП РК (нарушение законодательства об обязательном социальном медицинском страховании) после истечения сроков давности. По закону штрафы должны были выписывать только в течение двух месяцев после правонарушения, но на практике налоговые органы это требование игнорировали.

"К примеру, спустя четыре месяца со дня совершения правонарушения в Буландынском районе Акмолинской области ТОО привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 92-1 КоАП. На субъект среднего предпринимательства наложили штраф в размере 438 тысяч тенге. Всего прокурорами выявлено 3,5 тысячи таких дел", – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По актам прокуроров уже отменили более 2,5 тысячи штрафов и предупреждений, вынесенных предпринимателям с нарушением сроков. После вмешательства ведомства практику возбуждения дел об административных правонарушениях по ст. 92-1 КоАП после истечения установленных сроков прекратили.

"За допущенные нарушения по мерам прокуратуры дисциплинарно наказан ряд должностных лиц", – отметили в Генпрокуратуре.

Ранее в Казахстане предложили штрафовать предпринимателей за отказ в возврате или обмене товара.