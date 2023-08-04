Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Наказали за дело, но незаконно: прокуроры массово отменяют штрафы предпринимателям

Бизнесменов массово штрафовали с нарушением закона в Казахстане Фото: gov.kz
Надзорное ведомство обнаружило, что бизнесменам в Казахстане повсеместно выписывали штрафы за нарушения, срок административного взыскания по которым истек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры 4 августа, в рамках работы по защите бизнеса сотрудники госоргана выявили множество нарушений. Оказалось, что предпринимателей массово штрафовали по ст. 92-1 КоАП РК (нарушение законодательства об обязательном социальном медицинском страховании) после истечения сроков давности. По закону штрафы должны были выписывать только в течение двух месяцев после правонарушения, но на практике налоговые органы это требование игнорировали.

"К примеру, спустя четыре месяца со дня совершения правонарушения в Буландынском районе Акмолинской области ТОО привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 92-1 КоАП. На субъект среднего предпринимательства наложили штраф в размере 438 тысяч тенге. Всего прокурорами выявлено 3,5 тысячи таких дел", – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По актам прокуроров уже отменили более 2,5 тысячи штрафов и предупреждений, вынесенных предпринимателям с нарушением сроков. После вмешательства ведомства практику возбуждения дел об административных правонарушениях по ст. 92-1 КоАП после истечения установленных сроков прекратили.

"За допущенные нарушения по мерам прокуратуры дисциплинарно наказан ряд должностных лиц", – отметили в Генпрокуратуре.

Ранее в Казахстане предложили штрафовать предпринимателей за отказ в возврате или обмене товара.

Читайте также

Срок уплаты ИПН лицами частной практики истекает 7 августа

С 2024 года сведения об оборотах газа и нефтепродуктов КГД будут передавать Министерству энергетики

Правила принятия нормативных правовых актов по безопасности и охране труда утвердили в Казахстане

Никита Дробны
Генеральная прокуратура Акмолинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как изменится система отбывания наказания в колониях Казахстана
Почему тысячи заключенных в Казахстане придется переводить из одних колоний в другие
Как будет работать обязательный учет собак и кошек в Казахстане
Как будет работать обязательный учет собак и кошек в Казахстане
Жительница Костанайской области отсудила у акима почти 14 млн тенге
Жительница Костанайской области отсудила у акима почти 14 млн тенге
Казахстан переводы предприниматели
Жамаубаев о мобильных переводах в овощных лавках: Предприниматели не понимают важности
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления