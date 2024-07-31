В Алматы разыскивают должников по штрафам

В целях взыскания административных штрафов, а также налоговой задолженности и алиментов в мегаполисе проводится ОПМ "Борышкер", сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, должников выявляют с помощью автоматизированной системы "Қорғау". До полного погашения имеющейся задолженности они водворяются на специализированную штрафстоянку.

С начала отработки, 22 июля 2024 года, на штрафстоянку водворено 22 автомобиля с общим долгом за штрафы, налоги и алименты в размере свыше 19 млн тенге.

"Еще 66 водителей погасили свою задолженность на сумму более 13 млн тенге", – уточнил начальник административной практики УАП ДП Алматы Елнур Кудретбаев.

Полиция призывает горожан к ответственности, соблюдению правил дорожного движения и своевременной оплате штрафов за правонарушения.

Штрафовать за несвоевременную оплату проезда на платных трассах хотят в Казахстане.