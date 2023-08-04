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Законодательство РК

Какие изменения произошли в законодательстве за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

Правительство Казахстана утвердило Соглашение с Китаем о взаимном освобождении от визовых требований: виза не нужна для поездок продолжительностью до 30 календарных дней.

Статус кандаса теперь можно оформить через мобильное приложение ИС "Құтты мекен": обновлены правила.

19 праздничных дат в новом перечне, утвержденном Правительством.

Новые Правила исчисления, удержания и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ утвердили в Казахстане.

Изменился порядок премирования руководителей нацкомпаний.

Малообеспеченным гражданам компенсируют повышение тарифов абонентской платы за телефон.

Еще на полгода продлен запрет на вывоз из Казахстана бензина и дизтоплива автомобильным транспортом.

Обновлен Перечень опасных веществ и предметов, запрещенных к перевозке в самолете: тушь и блеск для губ нельзя брать в ручную кладь, а мобильные телефоны и электронные сигареты нельзя сдавать в багаж.

Утверждены квоты приема от государственного образовательного заказа при поступлении в вузы.

Порядок работы крупных торговых объектов (не менее 2 тыс м кв) утвердили в Казахстане.

При выезде из Казахстана на ПМЖ граждане (вне зависимости от возраста) должны оформить паспорт гражданина РК.

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Элина Черногрицкая
Законодательство Казахстан
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