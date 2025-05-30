Свидетельство на возвращение в страну: какие документы нужны

Приказом МИД РК от 21 мая 2025 года внесены изменения в Правила оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения свидетельства на возвращение и образца свидетельства на возвращение и требований к его защите, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что для оформления свидетельства на возвращение в загранучреждение представляются:

заявление в произвольной форме или ходатайство компетентного органа иностранного государства (в случаях выдворения в РК или выдачи РК гражданина республики, либо лица без гражданства, постоянно проживающего в Казахстане);

документ, выданный компетентным органом иностранного государства, подтверждающий факт обращения с заявлением об утрате документа, удостоверяющего личность (в случае утраты);

две цветные фотографии размером 3,5х4,5 сантиметров;

оригинал документа, подтверждающего уплату консульского сбора;

оригинал одного из документов, удостоверяющих личность (при наличии) либо электронный документ, удостоверяющий личность предоставленный посредством сервиса цифровых документов, а в случае его отсутствия, заполненная анкета-заявление;

соответствующий документ, выданный медицинским учреждением иностранного государства, подтверждающий факт смены пола (в случае смены пола).

При сдаче заявителем документов в загранучреждение подтверждением принятия заявления на бумажном носителе является отметка на его копии с указанием даты его получения, фамилии, имени, отчества лица, принявшего пакет документов.

В случае представления неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия загранучреждение отказывает в приеме заявления.

Отказ в приеме заявления не является основанием для отказа в рассмотрении заявления при повторном обращении заявителя после устранения причин отказа в приеме заявления».

При отсутствии оригинала одного из документов, удостоверяющих личность, загранучреждение для подтверждения оснований в течение двух рабочих дней направляет запрос в Министерство внутренних дел РК для подтверждения гражданства республики, либо постоянной прописки лица без гражданства в РК.

Также в течение двух рабочих дней со дня получения документов направляется запрос в Министерство труда и социальной защиты населения РК для подтверждения действующего статуса беженца в РК.

Загранучреждение не позднее трех рабочих дней со дня подтверждения оснований оформляет и выдает свидетельство на возвращение.

В оформлении свидетельства на возвращение отказывается в случаях:

установления недостоверности документов, представленных заявителем для оформления свидетельства на возвращение, или данных (сведений), содержащихся в них;

несоответствия заявителя или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оформления свидетельства на возвращение, требованиям, установленным законодательством РК;

отсутствия письменного согласия заявителя на сбор, обработку персональных данных.

При выявлении основания для отказа в оформлении свидетельства на возвращение загранучреждение не позднее чем за три рабочих дня до принятия административного акта уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе в оформлении свидетельства на возвращение, а также времени, дате и месте, способе проведения заслушивания для предоставления возможности заявителю выразить позицию по предварительному решению.

По результатам заслушивания загранучреждение оформляет свидетельство на возвращение либо отказывает в его оформлении.

Приказ вводится в действие с 9 июня 2025 года.

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