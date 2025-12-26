Министерство экологии и природных ресурсов наделили новыми функциями

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Постановлением правительства РК от 22 декабря 2025 года внесены изменения и дополнения в положение о Министерстве экологии и природных ресурсов, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства: рассматривает петиции в порядке, установленном Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;

применяет меры оперативного реагирования при нарушении требований, определенных законодательством республики в области особо охраняемых природных территорий, охраны, воспроизводства и использования животного мира, лесного законодательства РК;

определяет перечень требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также определяет в отношении конкретных нарушений требований конкретный вид меры оперативного реагирования с указанием срока действия данной меры (при необходимости);

разрабатывает и утверждает по согласованию с уполномоченным органом по предпринимательству порядок, формы государственной нефинансовой поддержки, отрасль (отрасли) экономики, в которой (которых) осуществляют деятельность субъекты частного предпринимательства, подлежащие государственной нефинансовой поддержке, юридическое (юридические) лицо (лица), привлекаемое (привлекаемые) для оказания государственной нефинансовой поддержки, и другие условия, необходимые для оказания государственной нефинансовой поддержки;

организует в пределах своей компетенции охрану водных объектов от загрязнения и засорения, охрану водных экологических систем, государственное регулирование сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и контроль качества поверхностных и подземных вод;

согласовывает единую систему классификации качества воды на поверхностных водных объектах или их участках;

обеспечивает зонирование и установление экологических нормативов отдельно по зонам;

обеспечивает нормирование антропогенной нагрузки на водные объекты и их экологическую систему;

обеспечивает защиту территории водосборного бассейна водного объекта от загрязнения отходами производства, потребления и другими веществами;

разрабатывает и утверждает правила торговли углеродными единицами;

определяет товарную биржу, на которой осуществляется торговля углеродными единицами в соответствии с Правилами торговли углеродными единицами;

проводит мониторинг торгов биржевыми товарами, подлежащими обязательной реализации через товарные биржи в курируемых отраслях (сферах) государственного управления;

согласовывает перечень биржевых товаров, утверждаемый уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности, а также внесение в него изменений или дополнений;

разрабатывает и утверждает карту экологической чувствительности с индексами чувствительности для ликвидации разливов нефти на море и в предохранительной зоне РК по согласованию с уполномоченными органами в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, рыбного хозяйства, охраны и использования водного фонда, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;»;

согласовывает особенности регулирования и организации деятельности по предотвращению образования, раздельному сбору, подготовке к повторному использованию, переработке, утилизации и удалению (уничтожению и (или) захоронению) отходов устанавливаемые местными представительными органами областей, городов республиканского значения и столицы;

разрабатывает и утверждает формы акта надзора, а также постановления о применении мер оперативного реагирования;

разрабатывает и утверждает формы актов должностных лиц государственной лесной инспекции РК и государственной лесной охраны;

разрабатывает и утверждает правила заготовки, переработки, хранения и использования лесных семян и контроля за их качеством;

выдает разрешения на импорт на территорию РК, экспорт или реэкспорт с территории республики объектов растительного мира, их частей и дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения;

разрабатывает и утверждает правила выдачи разрешений на производство интродукции, реинтродукции и гибридизации животных;

разрабатывает и утверждает типовое положение о координационном совете;

разрабатывает и утверждает образцы форменной одежды со знаками различия (без погон), порядок ношения и нормы обеспечения ею государственных инспекторов природоохранных учреждений;

разрабатывает и утверждает правила сенокошения, разрешаемого для нужд местного населения;

разрабатывает и утверждает правила использования животных, кроме редких и находящихся под угрозой исчезновения, в научных, культурно-просветительских, воспитательных и эстетических целях, в том числе для создания зоологических коллекций;

разрабатывает и утверждает правила регистрации в уполномоченном органе заключенных пользователем животного мира договоров с физическими и юридическими лицами на пользование животным миром и предоставлении информации об их расторжении;

разрабатывает и утверждает перечень видов животных, используемых в иных хозяйственных целях (кроме охоты и рыболовства), видов животных, не используемых в хозяйственных целях, но имеющих экологическую, культурную и иную ценность, видов животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения ущерба окружающей среде, предупреждения опасности нанесения существенного ущерба сельскохозяйственной деятельности;

разрабатывает и утверждает правила пользования физическими лицами особо охраняемыми природными территориями;

разрабатывает и утверждает правила создания экскурсионных троп и маршрутов в государственных природных заповедниках на специально выделенных участках, не включающих особо ценные экологические системы и объекты для проведения регулируемого экологического туризма;

разрабатывает и утверждает методические указания по учету и определению ущерба, причиненного пожарами на территории лесного фонда;

разрабатывает и утверждает образцы форменной одежды со знаками различия (без погон), правил ношения и нормы обеспечения ею должностных лиц ведомства уполномоченного органа и его территориальных подразделений, осуществляющих государственный контроль и надзор в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, а также работников государственных учреждений и организаций, осуществляющих непосредственную охрану животного мира;

разрабатывает и утверждает правила выявления, создания и эксплуатации объектов селекционно-генетического назначения;

разрабатывает и утверждает правила выявления, создания и эксплуатации объектов селекционно-семеноводческого назначения;

разрабатывает и утверждает формы, предназначенных для сбора административных данных;

разрабатывает и утверждает нормативы возмещения потерь лесохозяйственного производства, вызванных изъятием лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства;

разрабатывает и утверждает правила ведения государственного учета лесного фонда, государственного лесного кадастра, государственного мониторинга лесов и лесоустройства на территории государственного лесного фонда;

разрабатывает и утверждает правила использования, перемещения семян и посадочного материала для воспроизводства лесов и лесоразведения;

разрабатывает и утверждает правила пользования животным миром на участках государственного лесного фонда, в том числе для нужд охотничьего хозяйства;

разрабатывает и утверждает правила проведения тендеров по предоставлению лесных ресурсов на участках государственного лесного фонда в долгосрочное лесопользование;

разрабатывает и утверждает правила пользования участками государственного лесного фонда для научно-исследовательских целей;

разрабатывает и утверждает правила сенокошения и пастьбы скота на участках государственного лесного фонда;

разрабатывает и утверждает правила пользования участками государственного лесного фонда для оздоровительных, рекреационных, историко-культурных, туристских и спортивных целей;

разрабатывает и утверждает правила проведения ревизии лесных обходов государственными лесовладельцами;

разрабатывает и утверждает правила аттестации и учета объектов селекционно-семеноводческого назначения на участках государственного лесного фонда;

разрабатывает и утверждает правила аттестации и учета объектов селекционно-генетического назначения на участках государственного лесного фонда;

разрабатывает и утверждает правила пожарной безопасности в лесах;

разрабатывает и утверждает нормы шумовых и иных акустических воздействий искусственного происхождения;

разрабатывает и утверждает порядок и условия ее использования физическими и юридическими лицами информации о лесном фонде;

разрабатывает и утверждает санитарные правила в лесах;

разрабатывает и утверждает правила осуществления платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями в сферах лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий, деньги от реализации которых остаются в их распоряжении, использования денег от реализации государственными учреждениями в сферах лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий товаров (работ, услуг), остающихся в их распоряжении;

разрабатывает и утверждает типовые квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов природоохранных организаций, организаций лесного хозяйства и специализированных организаций Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК;

разрабатывает и утверждает натуральные нормы потребности для специализированной организации в авиационной технике, специальном транспорте, оборудовании средств связи, навигационном оборудовании и специальных средствах для проведения работ по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий по согласованию с центральными уполномоченными органами по государственному планированию и бюджетному планированию;

разрабатывает и утверждает правила содержания животных в приютах для животных, зоологических гостиницах, пунктах временного содержания животных, реабилитационных центрах для животных, зоологических питомниках;

разрабатывает и утверждает алгоритм управления и взаимодействия государственных органов и организаций при реагировании на чрезвычайную ситуацию;

разрабатывает и утверждает правила установления стоимости и предмета капитальных расходов, осуществляемых в рамках договора лизинга в сфере лесного хозяйства и животного мира, особо охраняемых природных территорий и развития государственной наблюдательной сети для гидрометеорологического мониторинга и мониторинга состояния окружающей среды;

устанавливает сумму нецелевого использования средств ликвидационного фонда полигонов захоронения отходов и направляет сведения налогоплательщикам и в налоговый орган ( вводится в действие с 1 января 2026 года );

); организует непосредственную подготовку курируемых отраслей к выполнению мероприятий в соответствии с планом обороны РК, осуществляет мероприятия по устойчивому функционированию отрасли в военное время;

разрабатывает и утверждает полугодовые планы проведения периодических проверок в области охраны, воспроизводства и использования животного мира (за исключением рыбных ресурсов и других водных животных) за деятельностью местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы;

разрабатывает и утверждает методику определения размера финансового обеспечения исполнения обязательств по ликвидации последствий эксплуатации объекта I категории и разработки плана по перепрофилированию или их иной эксплуатации;

подготавливает и предъявляет иск в суд по вопросам охраны, воспроизводства и использования животного мира;

участвует в разработке предложений и реализации государственной политики в области научной и (или) научно-технической деятельности, научно-технологической политики в области науки и коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, координации работы по проведению научных исследований в соответствующей отрасли;

участвует в формировании приоритетных направлений фундаментальных и (или) прикладных научных исследований в соответствующей отрасли;

создает научно-технический совет и утверждает его положение;

утверждает отчеты по выполненным научным, научно-техническим проектам и программам в соответствующей отрасли, финансируемым за счет бюджетных средств;

вносит в уполномоченный орган в области науки предложения по кандидатурам для включения в составы национальных научных советов;

вносит в уполномоченный орган в области науки предложения по формированию перечней субъектов базового финансирования и научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования;

участвует в разработке правил финансирования науки;

осуществляет мониторинг реализации программ содействия коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности в соответствующей отрасли;

участвует в разработке правил организации и проведения государственной научно-технической экспертизы;

участвует в разработке положения о национальных научных советах;

разрабатывает и утверждает правила по установлению стоимости государственного задания по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;

образует ведомственную бюджетную комиссию, определяет ее рабочий орган и утверждает положение о ней, компетенцию и состав;

разрабатывает и утверждает типовые нормы и нормативы по труду организаций по согласованию с уполномоченным государственным органом по труду в установленном им порядке;

осуществляет в пределах своей компетенции меры по адаптации к изменению климата;

определяет в пределах своей компетенции приоритеты и меры по адаптации к изменению климата;

организует в пределах своей компетенции проведение оценки уязвимости к изменению климата;

осуществляет мониторинг и оценку эффективности мер по адаптации к изменению климата, определенных в пределах своей компетенции, и корректирует эти меры на основе результатов мониторинга и оценки;

утверждает правила взаимодействия совместным актом уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет ( вводится в действие с 1 января 2026 года );

); представляет налоговым органам по месту своего нахождения сведения о фактических объемах негативного воздействия на окружающую среду, установленных в ходе осуществления проверок по соблюдению экологического законодательства РК (государственный экологический контроль) ( вводится в действие с 1 января 2026 года );

); осуществляет мониторинг в соответствии с Бюджетным кодексом РК, обеспечивает публикацию результатов мониторинга;

осуществляет контроль за полнотой и своевременностью перечисления государственными предприятиями в бюджет части чистого дохода. Кроме того, ряд функций изложены в новой редакции. Постановление вводится в действие со дня его подписания.

