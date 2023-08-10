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На какие специальности можно учиться по стипендии "Болашак"

Утвержден Перечень родственных специальностей для обучения за рубежом в рамках международной стипендии "Болашак" на 2023 год Фото: bolashak.gov.kz
Министр науки и высшего образования приказом от 1 августа 2023 года утвердил в новой редакции перечень родственных специальностей для обучения за рубежом в рамках международной стипендии "Болашак" на 2023 год, сообщает Zakon.kz.

В обновленном перечне все специальности разделили по двум направлениям: естественно-технические и общественно-гуманитарные.

В свою очередь, к естественно-техническим направлениям отнесли:

1. Инженерно-технические специальности:

  • Инновационный менеджмент. Менеджмент технологий
  • Аналитика больших данных
  • Информационная (кибер) безопасность и криптография
  • Робототехника
  • Разработка сервисных платформ
  • Финансовые технологии
  • Система удаленного управления. Интеллектуальные системы управления
  • Технология новых материалов
  • Урбанистика. Архитектура. Управление городами. Устойчивые города. Система умного города

и еще ряд других, всего в списке 30 наименований.

2. Естественные науки:

  • Экология
  • Математика. Математическое моделирование. Прикладная математика. Статистический анализ
  • Физика
  • Химия
  • Устойчивое развитие. Зеленые технологии. Экотехнология. Сейсмология. Охрана окружающей среды
  • Биология

3. Медицина

  • Анестезиология и реаниматология
  • Ветеринарная медицина
  • Вирусология. Инфекционные болезни. Эпидемиология
  • Дерматология
  • Кардиология. Кардиохирургия
  • Лучевая диагностика. Лучевая терапия
  • Неврология
  • Патологическая анатомия (цитопатология)
  • Трансплантология
  • Фармацевтика. Фармацевтическое право. Фармакоэкономика
  • Судебно-медицинская экспертиза
  • Клиническая психология

и другие, всего в списке 30 специальностей.

К общественно-гуманитарным направлениям отнесли:

1. Социальные науки:

  • Археология и этнология
  • История. Культурология
  • Религиоведение
  • Государственная политика, государственное управление, антикоррупционная политика
  • Конфликтология
  • Журналистика
  • Право. Международное право и безопасность. Юриспруденция. Интеллектуальная собственность
  • Предпринимательство. Социальное предпринимательство
  • Риск-менеджмент и др.

2. Образование:

  • Инклюзивное образование
  • Методология и методика дистанционного обучения
  • Педагогика
  • STEM образование
  • Управление в сфере образования

3. Креативная индустрия (новый раздел)

  • Арт-менеджмент
  • Актерское искусство
  • Музыка и вокальное искусство. Дирижирование
  • Дизайн. Декоративное искусство. Живопись/Станковая живопись. Изобразительное искусство. Скульптура
  • Операторское искусство. Режиссура. Продюсерство
  • Театральное искусство. Сценарное мастерство
  • Кино и телевизионные технологии. Анимация
  • Искусствоведение
  • Хореография
  • Туризм

Приказ введен в действие 9 августа 2023 года.

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