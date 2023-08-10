На какие специальности можно учиться по стипендии "Болашак"
Фото: bolashak.gov.kz
Министр науки и высшего образования приказом от 1 августа 2023 года утвердил в новой редакции перечень родственных специальностей для обучения за рубежом в рамках международной стипендии "Болашак" на 2023 год, сообщает Zakon.kz.
В обновленном перечне все специальности разделили по двум направлениям: естественно-технические и общественно-гуманитарные.
В свою очередь, к естественно-техническим направлениям отнесли:
1. Инженерно-технические специальности:
- Инновационный менеджмент. Менеджмент технологий
- Аналитика больших данных
- Информационная (кибер) безопасность и криптография
- Робототехника
- Разработка сервисных платформ
- Финансовые технологии
- Система удаленного управления. Интеллектуальные системы управления
- Технология новых материалов
- Урбанистика. Архитектура. Управление городами. Устойчивые города. Система умного города
и еще ряд других, всего в списке 30 наименований.
2. Естественные науки:
- Экология
- Математика. Математическое моделирование. Прикладная математика. Статистический анализ
- Физика
- Химия
- Устойчивое развитие. Зеленые технологии. Экотехнология. Сейсмология. Охрана окружающей среды
- Биология
3. Медицина
- Анестезиология и реаниматология
- Ветеринарная медицина
- Вирусология. Инфекционные болезни. Эпидемиология
- Дерматология
- Кардиология. Кардиохирургия
- Лучевая диагностика. Лучевая терапия
- Неврология
- Патологическая анатомия (цитопатология)
- Трансплантология
- Фармацевтика. Фармацевтическое право. Фармакоэкономика
- Судебно-медицинская экспертиза
- Клиническая психология
и другие, всего в списке 30 специальностей.
К общественно-гуманитарным направлениям отнесли:
1. Социальные науки:
- Археология и этнология
- История. Культурология
- Религиоведение
- Государственная политика, государственное управление, антикоррупционная политика
- Конфликтология
- Журналистика
- Право. Международное право и безопасность. Юриспруденция. Интеллектуальная собственность
- Предпринимательство. Социальное предпринимательство
- Риск-менеджмент и др.
2. Образование:
- Инклюзивное образование
- Методология и методика дистанционного обучения
- Педагогика
- STEM образование
- Управление в сфере образования
3. Креативная индустрия (новый раздел)
- Арт-менеджмент
- Актерское искусство
- Музыка и вокальное искусство. Дирижирование
- Дизайн. Декоративное искусство. Живопись/Станковая живопись. Изобразительное искусство. Скульптура
- Операторское искусство. Режиссура. Продюсерство
- Театральное искусство. Сценарное мастерство
- Кино и телевизионные технологии. Анимация
- Искусствоведение
- Хореография
- Туризм
Приказ введен в действие 9 августа 2023 года.
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