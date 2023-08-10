На какие специальности можно учиться по стипендии "Болашак"

Фото: bolashak.gov.kz

Министр науки и высшего образования приказом от 1 августа 2023 года утвердил в новой редакции перечень родственных специальностей для обучения за рубежом в рамках международной стипендии "Болашак" на 2023 год, сообщает Zakon.kz.

В обновленном перечне все специальности разделили по двум направлениям: естественно-технические и общественно-гуманитарные. В свою очередь, к естественно-техническим направлениям отнесли: 1. Инженерно-технические специальности: Инновационный менеджмент. Менеджмент технологий

Аналитика больших данных

Информационная (кибер) безопасность и криптография

Робототехника

Разработка сервисных платформ

Финансовые технологии

Система удаленного управления. Интеллектуальные системы управления

Технология новых материалов

Урбанистика. Архитектура. Управление городами. Устойчивые города. Система умного города и еще ряд других, всего в списке 30 наименований. 2. Естественные науки: Экология

Математика. Математическое моделирование. Прикладная математика. Статистический анализ

Физика

Химия

Устойчивое развитие. Зеленые технологии. Экотехнология. Сейсмология. Охрана окружающей среды

Биология 3. Медицина Анестезиология и реаниматология

Ветеринарная медицина

Вирусология. Инфекционные болезни. Эпидемиология

Дерматология

Кардиология. Кардиохирургия

Лучевая диагностика. Лучевая терапия

Неврология

Патологическая анатомия (цитопатология)

Трансплантология

Фармацевтика. Фармацевтическое право. Фармакоэкономика

Судебно-медицинская экспертиза

Клиническая психология и другие, всего в списке 30 специальностей. К общественно-гуманитарным направлениям отнесли: 1. Социальные науки: Археология и этнология



История. Культурология

Религиоведение

Государственная политика, государственное управление, антикоррупционная политика

Конфликтология

Журналистика

Право. Международное право и безопасность. Юриспруденция. Интеллектуальная собственность

Предпринимательство. Социальное предпринимательство

Риск-менеджмент и др. 2. Образование: Инклюзивное образование

Методология и методика дистанционного обучения

Педагогика

STEM образование

Управление в сфере образования 3. Креативная индустрия (новый раздел) Арт-менеджмент

Актерское искусство

Музыка и вокальное искусство. Дирижирование

Дизайн. Декоративное искусство. Живопись/Станковая живопись. Изобразительное искусство. Скульптура

Операторское искусство. Режиссура. Продюсерство

Театральное искусство. Сценарное мастерство

Кино и телевизионные технологии. Анимация

Искусствоведение

Хореография

Туризм Приказ введен в действие 9 августа 2023 года. Материал по теме Изменились требования к претендентам на стипендию "Болашак" Читайте также Полеты авиакомпании "Беркут" отнесли к деятельности госпредприятий Правила вывода из эксплуатации ядерных и радиационных установок утвердили в Казахстане У Министерства экологии новые функции

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