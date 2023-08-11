Частные агентства занятости будут сдавать отчет о трудоустроенных казахстанцах
Частным агентствам занятости придется сдавать отчет ежеквартально до 5 числа месяца, следующего после отчетного квартала, посредством государственного информационного портала "Электронная биржа труда".
В форме должны быть отражены:
- Численность лиц, обратившихся за трудовым посредничеством в частные агентства занятости (в том числе в разрезе профессий (специальностей) и безработные).
- Численность лиц, трудоустроенных при посредничестве частных агентств занятости (в том числе безработные).
- Численность лиц, выехавших на работу в страны ближнего и дальнего зарубежья, при посредничестве частных агентств занятости.
В отчете указывается количество лиц, обратившихся за трудовым посредничеством в частные агентства занятости, включая пенсионеров, учащихся, студентов, лиц с инвалидностью и других лиц, занятых трудовой деятельностью, но желающих найти другую работу, получить дополнительный доход (заработок) и работать по нескольким трудовым договорам, а также в свободное от учебы время, которые будут направлены к работодателям при наличии у них потребности в рабочей силе.
При этом сводная информация формируется в автоматизированной информационной системе "Рынок труда" в разделе "Отчеты".
Все показатели в Форме приводятся за отчетный квартал и с нарастающим итогом с начала текущего года. Данные указываются с точностью до единицы.
Форма заполняется на государственном и русском языках и подписывается руководителем агентства, либо лицом, исполняющим его обязанности, с указанием его фамилии и инициалов.
Приказ вводится в действие 21 августа 2023 года.