Как будут вести индивидуальную карту занятости казахстанцев
Правилами установлено, что индивидуальная карта занятости (ИКЗ) – это документ, в котором указываются личные данные, история занятости, предлагаемые и реализуемые мероприятия, цели содействия занятости и их исполнение.
Индивидуальную карту занятости заполняют сотрудники карьерного центра (Центр). При обращении заявителя сотрудник Центра определяет категорию (статус) занятости и принимает решение о ведении ИКЗ с занесением данных в автоматизированную информационную систему "Рынок труда" (АИС).
После проверки данных обратившегося гражданина через информационные системы государственных органов и (или) организаций сотрудник Центра заносит полученные сведения в ИКЗ.
Сведения содержат:
- фамилию, имя, отчество (при его наличии);
- ИИН;
- пол;
- дату рождения с указанием дня, месяца, года рождения;
- гражданство;
- национальность;
- адрес места жительства с указанием наименования области, района, населенного пункта, улицы, номера дома, номера квартиры;
- телефон;
- адрес электронной почты;
- образование с указанием полученной специальности;
- место последней работы (службы), с указанием наименования работодателя, даты приема на работу, даты увольнения, наименования должности по которой работал(а);
- сведения о регистрации в качестве лица, ищущего работу с указанием даты обращения, даты регистрации, причины отказа в регистрации, даты снятия с учета и причины снятия с учета;
- сведения о прохождении социальной профессиональной ориентации и ее итоги;
- в ИКЗ размещается информация о выданных направлениях на подходящую работу с указанием: наименования работодателя, должности (профессии), даты выдачи направления на работу, даты приема или отказа работодателя с указанием причин отказа при этом учитывается и отказ заявителя. Информация вносится в хронологическом порядке.
- При приеме на работу – указывается дата, номер приказа, должность (профессия);
- сведения о регистрации в качестве безработного с указанием даты обращения, даты регистрации, причины отказа в регистрации, даты снятия с учета и причины снятия с учета;
- сведения о выданных направлениях на активные меры содействия занятости:
- профессиональное обучение;
- содействие предпринимательской инициативе;
- направление на субсидируемые рабочие места;
- содействие добровольному переселению для повышения мобильности рабочей силы.
- сведения о лицах, трудоустроенных на специальные рабочие места;
- форму заполнения посещения безработным Центра. В форме указывается дата планового посещения, дата фактического посещения, примечание сотрудника Центра;
- ожидания безработного с указанием суммы ожидаемого заработка, суммы приемлемо и оптимального заработка для начала карьеры, суммы неприемлемого заработка, место будущей работы, возможные должности, времени на поиск работы;
- план трудоустройства на постоянную работу безработного с указанием мер по трудоустройству, фактического исполнения, причин неисполнения мероприятий.
Вся внесенная информация активизируется при заполнении и (или) внесении изменений в ИКЗ и сохраняется в АИС с открытым доступом независимо от срока давности. Информация актуализируется автоматически.
Приказ вводится в действие 19 сентября 2023 года.