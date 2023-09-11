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Как будут вести индивидуальную карту занятости казахстанцев

Утверждены Форма индивидуальной карты занятости и Правила ее ведения Фото: unsplash
Министерство труда приказом от 1 сентября 2023 года утвердило Форму индивидуальной карты занятости и правила ее ведения, сообщает Zakon.kz.

Правилами установлено, что индивидуальная карта занятости (ИКЗ) – это документ, в котором указываются личные данные, история занятости, предлагаемые и реализуемые мероприятия, цели содействия занятости и их исполнение.

Индивидуальную карту занятости заполняют сотрудники карьерного центра (Центр). При обращении заявителя сотрудник Центра определяет категорию (статус) занятости и принимает решение о ведении ИКЗ с занесением данных в автоматизированную информационную систему "Рынок труда" (АИС).

После проверки данных обратившегося гражданина через информационные системы государственных органов и (или) организаций сотрудник Центра заносит полученные сведения в ИКЗ.

Сведения содержат:

  • фамилию, имя, отчество (при его наличии);
  • ИИН;
  • пол;
  • дату рождения с указанием дня, месяца, года рождения;
  • гражданство;
  • национальность;
  • адрес места жительства с указанием наименования области, района, населенного пункта, улицы, номера дома, номера квартиры;
  • телефон;
  • адрес электронной почты;
  • образование с указанием полученной специальности;
  • место последней работы (службы), с указанием наименования работодателя, даты приема на работу, даты увольнения, наименования должности по которой работал(а);
  • сведения о регистрации в качестве лица, ищущего работу с указанием даты обращения, даты регистрации, причины отказа в регистрации, даты снятия с учета и причины снятия с учета;
  • сведения о прохождении социальной профессиональной ориентации и ее итоги;
  • в ИКЗ размещается информация о выданных направлениях на подходящую работу с указанием: наименования работодателя, должности (профессии), даты выдачи направления на работу, даты приема или отказа работодателя с указанием причин отказа при этом учитывается и отказ заявителя. Информация вносится в хронологическом порядке.
  • При приеме на работу – указывается дата, номер приказа, должность (профессия);
  • сведения о регистрации в качестве безработного с указанием даты обращения, даты регистрации, причины отказа в регистрации, даты снятия с учета и причины снятия с учета;
  • сведения о выданных направлениях на активные меры содействия занятости:
    • профессиональное обучение;
    • содействие предпринимательской инициативе;
    • направление на субсидируемые рабочие места;
    • содействие добровольному переселению для повышения мобильности рабочей силы.
  • сведения о лицах, трудоустроенных на специальные рабочие места;
  • форму заполнения посещения безработным Центра. В форме указывается дата планового посещения, дата фактического посещения, примечание сотрудника Центра;
  • ожидания безработного с указанием суммы ожидаемого заработка, суммы приемлемо и оптимального заработка для начала карьеры, суммы неприемлемого заработка, место будущей работы, возможные должности, времени на поиск работы;
  • план трудоустройства на постоянную работу безработного с указанием мер по трудоустройству, фактического исполнения, причин неисполнения мероприятий.

Вся внесенная информация активизируется при заполнении и (или) внесении изменений в ИКЗ и сохраняется в АИС с открытым доступом независимо от срока давности. Информация актуализируется автоматически.

Приказ вводится в действие 19 сентября 2023 года.

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