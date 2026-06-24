Правила формирования тарифов изменились в Казахстане

Министр национальной экономики приказом от 18 июня 2026 года внес поправки в Правила формирования тарифов и в Правила ценообразования на общественно значимых рынках, сообщает Zakon.kz.

Что изменилось в Правилах формирования тарифов

В документе говорится, что для утверждения тарифа ведомством уполномоченного органа субъектом предоставляется заявка в электронной форме через цифровую систему, определенную уполномоченным органом.

Для изменения утвержденной тарифной сметы без повышения тарифа субъект обращается в ведомство уполномоченного органа с заявлением об изменении утвержденной тарифной сметы без повышения тарифа в бумажной или электронной форме через цифровую систему, определенную уполномоченным органом в срок до 1 ноября текущего календарного года.

В период действия тарифа субъект ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, предоставляет отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы в ведомство уполномоченного органа в электронной форме через цифровую систему.

При утверждении тарифа с применением стимулирующего метода тарифного регулирования субъект ежегодно представляет в ведомство уполномоченного органа, государственный орган либо местный исполнительный орган отчеты о фактически достигнутых за отчетный год доходах, расходах, соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг, достижении показателей эффективности деятельности субъектов в порядке, определяемым уполномоченным органом.

Отчет с применением стимулирующего метода тарифного регулирования предоставляется за два месяца до окончания регуляторного года.

Также установлено, что прилагаемые к отчету об исполнении утвержденной тарифной сметы расчеты и обосновывающие материалы подготавливаются субъектом в отдельности на каждый вид регулируемых услуг.

Меняется порядок расчета тарифа с учетом стимулирующего метода тарифного регулирования по передаче электрической энергии, водоснабжению, теплоснабжению.

Субъект не позднее, чем за сто рабочих дней до начала регуляторного периода, представляет в ведомство уполномоченного органа заявку на утверждение тарифов. Заявка представляется в электронной форме через цифровую систему, определенную уполномоченным органом, и включает все компоненты предлагаемого допустимого дохода, предлагаемые тарифы.

Заявка на утверждение инвестиционной программы представляется в электронной форме через цифровую систему, определенную уполномоченным органом:

субъектом, включенным в республиканский раздел Государственного регистра субъектов, одновременно в ведомство уполномоченного органа и государственный орган, осуществляющий руководство в соответствующих отраслях;

субъектом, включенным в местный раздел Государственного регистра субъектов, за исключением субъектов, предоставляющих регулируемые услуги, предусмотренные частью первой настоящего пункта и делегированных субъектов, одновременно в ведомство уполномоченного органа и государственный орган, осуществляющий руководство в соответствующих отраслях и (или) местный исполнительный орган.

Инвестиционная программа утверждается на срок действия тарифа.

Утверждение мероприятий инвестиционной программы по стимулирующему методу тарифообразования допускается на один год и более, с последующим утверждением мероприятий на соответствующий регуляторный год с предоставлением документов и рассматривается ведомством уполномоченного органа и государственным органом, осуществляющим руководство в соответствующих отраслях, и (или) местным исполнительным органом который рассматривает проект инвестиционной программы субъекта в срок не более сорока пяти рабочих дней со дня его представления на утверждение.

В случае если инвестиционная программа утверждена на один год и более, сумма на выполнение инвестиционной программы на последующие регуляторные года распределяются на каждый год регуляторного периода и корректируется с учетом амортизационных отчислений и прибыли.

Помимо этого, вносятся дополнения в Правила ценообразования на общественно значимых рынках.

В документ добавлено новое понятие:

электрическая энергия на тягу – электрическая энергия, плановый объем которой приобретается на оптовом рынке электрической энергии у Единого закупщика субъектами оптового рынка электрической энергии, осуществляющими услуги по перевозке грузов железнодорожным транспортом и (или) услуги локомотивной тяги по фактическим значениям базовых цен (при отклонении фактического потребления от планового объема, электрическая энергия приобретается или продается на балансирующем рынке электрической энергии).

В случае, если у субъекта, оказывающего услуги по перевозке грузов железнодорожным транспортом и (или) локомотивной тяги, возникают убытки в результате увеличения разницы между расходами по покупке, передаче электрической энергии на тягу и покупке топлива, учтенными в согласованной предельной цене, и фактическими расходами по покупке, передаче электрической энергии на тягу, покупке топлива, ведомство уполномоченного органа или его территориальное подразделение корректирует предельную цену с учетом возникших убытков.

В случае получения субъектом необоснованного дохода по затратам, связанным с покупкой, передачей электрической энергии на тягу и покупкой топлива, учтенными в согласованной предельной цене, и фактическими расходами по покупке, передаче электрической энергии на тягу и покупке топлива, ведомство уполномоченного органа или его территориальное подразделение корректирует предельную цену на сумму необоснованно полученного дохода.

При формировании предельной цены в себестоимости учитываются расходы:

на оплату труда персонала, включая выплаты доплат и надбавок за условия труда, предусмотренные системой оплаты труда в соответствии с трудовым законодательством, при этом при определении расходов на оплату труда в расчет принимается фактическая численность персонала (административно-управленческого и производственного), не превышающая нормативную численность (при наличии), и среднемесячная заработная плата, принятая в действующей цене с учетом показателей прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан (инфляция) или фактическая численность персонала (административно-управленческого и производственного), не превышающая нормативную численность (при наличии), но не превышающей нормативной численности персонала субъекта, и среднемесячная заработная плата в регионе (в области, городе республиканского значения, столице), в котором субъект оказывает услуги, согласно видам экономической деятельности, сложившейся по данным статистики за год, предшествующей подаче заявки.

Среднемесячная заработная плата в регионе (в области, городе республиканского значения, столице), в котором субъект оказывает услуги, согласно видам экономической деятельности, сложившаяся по данным статистики за год предшествующей подаче заявки принимается при ее превышении над среднемесячной заработной платы, принятой в действующей цене с учетом показателей прогноза социально-экономического развития РК (инфляция).

В случае отсутствия в действующей смете расходов Субъекта дополнительных оплат за проживание в зонах экологического бедствия и радиационного риска, к среднемесячной заработной плате, применяются соответствующие дополнительные оплаты, установленные законодательством РК.

Приказ вводится в действие с 4 июля.