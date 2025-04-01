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Право

В Казахстане переименовали два вуза

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 10:54 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр науки и высшего образования РК подписал приказ от 17 марта 2025 года "О некоторых вопросах Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, переименованы два казахстанских вуза:

  • НАО "Аркалыкский педагогический институт имени И. Алтынсарина" Министерства науки и высшего образования РК – в НАО "Аркалыкский педагогический университет имени Ыбырай Алтынсарин".
  • НАО "Университет имени Шакарима города Семея" – в НАО "Шәкәрім университет".

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

Аркалыкский педагогический институт основан 12 апреля 1972 года, в октябре 1977 года институту было присвоено имя И. Алтынсарина.

Университет имени Шакарима создан как Семипалатинский педагогический институт в 1934 году, а в 1936 году институту было присвоено имя Сакена Сейфуллина.

В 1993 году институт получил имя Шакарима Кудайбердиева.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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