В Казахстане переименовали два вуза

Министр науки и высшего образования РК подписал приказ от 17 марта 2025 года "О некоторых вопросах Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, переименованы два казахстанских вуза:

НАО "Аркалыкский педагогический институт имени И. Алтынсарина" Министерства науки и высшего образования РК – в НАО "Аркалыкский педагогический университет имени Ыбырай Алтынсарин".

НАО "Университет имени Шакарима города Семея" – в НАО "Шәкәрім университет".

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

Аркалыкский педагогический институт основан 12 апреля 1972 года, в октябре 1977 года институту было присвоено имя И. Алтынсарина.

Университет имени Шакарима создан как Семипалатинский педагогический институт в 1934 году, а в 1936 году институту было присвоено имя Сакена Сейфуллина.

В 1993 году институт получил имя Шакарима Кудайбердиева.