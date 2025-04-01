В Казахстане переименовали два вуза
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр науки и высшего образования РК подписал приказ от 17 марта 2025 года "О некоторых вопросах Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
В частности, переименованы два казахстанских вуза:
- НАО "Аркалыкский педагогический институт имени И. Алтынсарина" Министерства науки и высшего образования РК – в НАО "Аркалыкский педагогический университет имени Ыбырай Алтынсарин".
- НАО "Университет имени Шакарима города Семея" – в НАО "Шәкәрім университет".
Приказ вводится в действие со дня его подписания.
Аркалыкский педагогический институт основан 12 апреля 1972 года, в октябре 1977 года институту было присвоено имя И. Алтынсарина.
Университет имени Шакарима создан как Семипалатинский педагогический институт в 1934 году, а в 1936 году институту было присвоено имя Сакена Сейфуллина.
В 1993 году институт получил имя Шакарима Кудайбердиева.
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