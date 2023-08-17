Иностранные студенты должны подтвердить свою платежеспособность
К иммигрантам, прибывающим в Казахстан с целью получения образования, относятся обучающиеся, принятые в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, в том числе по организованным программам обмена обучающихся и прохождения подготовительных курсов (иммигранты).
Организации образования ежегодно устанавливают стоимость оплаты обучения и проживания в студенческом общежитии для иммигрантов, прибывающих с целью получения образования.
Для подтверждения своей платежеспособности иммигранты предоставляют в организацию образования справку о состоянии текущего банковского счета.
Организация образования в течение 5 рабочих дней с момента получения справки о состоянии текущего банковского счета заключает договор об оказании образовательных услуг.
В случае недостаточности средств на текущем счете иммигранта организация образования принимает решение об отказе на заключение договора.
Сумма оплаты за обучение и проживание, указанная в справке о состоянии текущего банковского счета, устанавливается в размере не менее стоимости оплаты за один год обучения и проживания в студенческом общежитии.
Правила не распространяются на иммигрантов, являющихся этническими казахами, т.е. им свою платежеспособность подтверждать не нужно.
Приказ введен в действие 17 августа 2023 года.