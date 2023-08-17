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Иностранные студенты должны подтвердить свою платежеспособность

Иностранные студенты должны подтвердить свою платежеспособность Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования приказом от 7 августа 2023 года утвердил Правила предъявления подтверждения своей платежеспособности, необходимой для оплаты проживания, а также обучения, иммигрантами, прибывающими с целью получения образования, сообщает Zakon.kz.

К иммигрантам, прибывающим в Казахстан с целью получения образования, относятся обучающиеся, принятые в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, в том числе по организованным программам обмена обучающихся и прохождения подготовительных курсов (иммигранты).

Организации образования ежегодно устанавливают стоимость оплаты обучения и проживания в студенческом общежитии для иммигрантов, прибывающих с целью получения образования.

Для подтверждения своей платежеспособности иммигранты предоставляют в организацию образования справку о состоянии текущего банковского счета.

Организация образования в течение 5 рабочих дней с момента получения справки о состоянии текущего банковского счета заключает договор об оказании образовательных услуг.

В случае недостаточности средств на текущем счете иммигранта организация образования принимает решение об отказе на заключение договора.

Сумма оплаты за обучение и проживание, указанная в справке о состоянии текущего банковского счета, устанавливается в размере не менее стоимости оплаты за один год обучения и проживания в студенческом общежитии.

Правила не распространяются на иммигрантов, являющихся этническими казахами, т.е. им свою платежеспособность подтверждать не нужно.

Приказ введен в действие 17 августа 2023 года.

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Министерство науки и высшего образования РК Законодательство Казахстан
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