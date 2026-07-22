Как иностранцам подтвердить свою платежеспособность для получения разрешения на ПМЖ
Так, говорится, что иностранные граждане и лица без гражданства подтверждают свою платежеспособность при обращении с ходатайством о получении разрешения на право постоянного проживания в Республике Казахстан.
Для подтверждения своей платежеспособности в период пребывания в Казахстане ходатайствующий представляет в органы внутренних дел документ банка-резидента РК или филиала банка-нерезидента РК (справку), подписанный уполномоченным лицом банка, о наличии денег на банковском счете (счетах) в сумме, равной или превышающей эквивалент 1320 МРП (5 709 000 тенге в 2026 году), установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год на дату подачи ходатайства об оставлении на постоянное проживание.
Представленные документы, подтверждающие платежеспособность, проверяются органами внутренних дел на предмет подлинности путем направления запроса в банковское учреждение, выдавшее документ, подтверждающий платежеспособность, с согласия иностранного гражданина и лица без гражданства.
Приказ вводится в действие с 26 июля 2026 года.