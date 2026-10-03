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Культура и шоу-бизнес

"Здесь была первая любовь": Асель Аскар с ностальгией обошла родную школу в Алматы

Аскль Аскар, актриса , фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 11:03 Фото: РСК
В преддверии Дня учителя известная актриса и блогер Асель Аскар посетила гимназию №159 имени Ибрая Алтынсарина, которая расположена в Медеуском районе Алматы, сообщает Zakon.kz.

В Региональной службе коммуникаций поделились, что эту гимназия окончила Асель Аскар. Она поздравила учителя химии и директора учебного заведения Эльмиру Бидайбекову с профессиональным праздником.

"Наша школа – это учебное заведение, ставшее незабываемым домом для учеников и ровесников нашей Независимости. Мы можем с гордостью сказать о наших выпускниках. Среди них граждане, обучающиеся за рубежом, работающие на государственной службе, в политике и искусстве. Одна из них – Асель Аскар. Она окончил нашу гимназию в 2009 году. Асель очень хорошо училась, активно участвовала в общественных работах, занимала призовые места. Такая красивая девушка, что многие парни были в нее влюблены", – отметила директор гимназии Эльмира Бидайбекова.

Вернувшись в родную гимназию, актриса поделилась воспоминаниями о своем детстве и встретилась с учителями, которые дали ей образование. Ученики и учителя тоже тепло встретили известного выпускника. Связь Асель Аскар с родной школой продолжается по сей день. Ее сын также учится здесь.

"Мы были молоды и не понимали, когда окончили школу радовались, однако со временем начинаешь скучать по этим беззаботным временам... Я даже помню лица всех, с кем я училась. Мы в коридоре стояли, общались. Как будто это было вчера, но на самом деле прошло 18 лет. Здесь были первые друзья, первая любовь", – с ностальгией сказала актриса.

Также звезда с удовольствием перекусила в школьной столовой.

26-летний Евгений Солоницын называет себя обычным учителем математики. Но, зайдя в его соцсети, понимаешь, что это далеко не так. Он нашел гениальный способ преподавания. Ведь даже царица наук становится простой и понятной для пользователей.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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