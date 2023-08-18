Более 2 млрд тенге выделят на покупку служебного жилья госслужащим в Улытауской области

Министерство индустрии разработало проект постановления правительства "О выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Проектом предусмотрено, что министерству индустрии и инфраструктурного развития РК выделят из резерва правительства, предусмотренного в республиканском бюджете на 2023 год на неотложные затраты, средства в сумме 2 384 640 000 (два миллиарда триста восемьдесять четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) тенге.

Эти средства перечислят акимату Улытауской области на выкуп жилья в коммунальную собственность для служебного размещения передислоцированных государственных служащих.

По информации акимата Улытауской области выкуп жилья планируют завершить до 20 декабря 2023 года.

Документ разработан в соответствии с законом "О республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы", постановлением правительства от 25 апреля 2015 года "Об утверждении Правил использования резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" и поручением премьер-министра РК Смаилова А.А.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 сентября 2023 года.