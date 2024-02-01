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Более 2,6 млрд тенге выделит правительство для авиаперевозки миротворцев к месту назначения

Более 2,6 мрлд тенге выделит правительство на перевозку миротворцев к месту назначения Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство обороны подготовило проект постановления правительства "О выделении средств из резерва правительства Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Выделить Министерству обороны РК из резерва правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2024 год на неотложные затраты, средства в сумме 2 млрд 657 млн 199 тысяч 930 тенге для организации авиаперевозки национального контингента республики в миротворческую миссию ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах", - говорится в документе. 

Министерству обороны до 1 декабря 2024 года необходимо представить в Министерство финансов РК отчет по целевому использованию выделенных средств.

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Как поясняется, принятие проекта обеспечит вклад Казахстана в укрепление международной и региональной безопасности посредством участия в миротворческих миссиях ООН, что в свою очередь повысит престиж нашего государства на мировой арене. 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 15 февраля.

Ранее министр обороны Руслан Жаксылыков рассказал, зачем Казахстану участвовать в миротворческой миссии ООН.

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