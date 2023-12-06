Сколько составит минимальная зарплата, пенсия и МРП в Казахстане в 2024 году
Фото: Zakon.kz
Глава государства 5 декабря подписал закон о республиканском бюджете на 2024- 2026 годы, сообщает Zakon.kz.
Согласно закону с 1 января 2024 года минимальный размер заработной платы составит 85 000 тенге.
- Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 28 215 тенге.
- Минимальный размер пенсии – 57 853 тенге.
- Месячный расчетный показатель – 3 692 тенге.
Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат составит 43 407 тенге.
5 декабря глава государства утвердил бюджет Казахстана на 2024-2026 годы.
С полным текстом закона можно ознакомиться здесь.
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