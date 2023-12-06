Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сколько составит минимальная зарплата, пенсия и МРП в Казахстане в 2024 году

Сколько составит минимальная зарплата, пенсия и МРП в Казахстане в 2024 году Фото: Zakon.kz
Глава государства 5 декабря подписал закон о республиканском бюджете на 2024- 2026 годы, сообщает Zakon.kz.

Согласно закону с 1 января 2024 года минимальный размер заработной платы составит 85 000 тенге. 

  • Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 28 215 тенге. 
  • Минимальный размер пенсии – 57 853 тенге.
  • Месячный расчетный показатель – 3 692 тенге.

Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат составит 43 407 тенге.

5 декабря глава государства утвердил бюджет Казахстана на 2024-2026 годы. 

С полным текстом закона можно ознакомиться здесь

Читайте также

курсы валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 6 декабря
Анастасия Стативкина
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам обойти уловки интернет-мошенников
Аферисты выходят на новый уровень: как казахстанцам не попасться на их крючок
В Казахстане будут выплачивать новое спецпособия с 1 января 2024 года
Новое спецпособие будут получать казахстанцы с 1 января 2024 года
Как я 1 января работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Как с 1 января 2024 года работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: