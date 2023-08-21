Казахстанский центр межбанковских расчетов исключили из структуры Нацбанка

Президент указом от 15 августа 2023 года внес соответствующие изменения в Положение и структуру Национального Банка Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Согласно внесенным поправкам из перечня организаций Национального Банка РК исключили РГП на ПХВ "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан".

Одновременно с этим изменены полномочия Совета директоров Нацбанка, который теперь утверждает акты по вопросам применения Национальным Банком Казахстана платежных и иных документов при осуществлении платежей и переводов денег, организации и управления операционным днем Национального Банка Казахстана, приема и обработки платежных документов в платежных системах Национального Банка Казахстана и (или) его дочерней организации, а также изготовления, учета, хранения и выдачи чековых книжек.

Ранее в документе речь шла о приеме и обработке платежных документов в платежных системах РГП на ПХВ "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан".

Теперь структура Национального банка выглядит следующим образом:

1. Центральный аппарат:

департаменты;

управления

2. Филиалы Национального Банка РК:

центральный филиал (город Астана);

в городах республиканского значения – Алматы и Шымкент;

в городах областного значения Республики Казахстан;

центр кассовых операций и хранения ценностей в городе Алматы

3. Организации Национального Банка РК:

РГП на ПХВ "Казахстанский монетный двор Национального Банка РК";

РГП на ПХВ "Банкнотная фабрика Национального Банка РК".

4. Представительства Национального Банка РК.

Указ введен в действие 15 августа 2023 года.