Казахстанский центр межбанковских расчетов исключили из структуры Нацбанка
Согласно внесенным поправкам из перечня организаций Национального Банка РК исключили РГП на ПХВ "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан".
Одновременно с этим изменены полномочия Совета директоров Нацбанка, который теперь утверждает акты по вопросам применения Национальным Банком Казахстана платежных и иных документов при осуществлении платежей и переводов денег, организации и управления операционным днем Национального Банка Казахстана, приема и обработки платежных документов в платежных системах Национального Банка Казахстана и (или) его дочерней организации, а также изготовления, учета, хранения и выдачи чековых книжек.
Ранее в документе речь шла о приеме и обработке платежных документов в платежных системах РГП на ПХВ "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан".
Теперь структура Национального банка выглядит следующим образом:
1. Центральный аппарат:
- департаменты;
- управления
2. Филиалы Национального Банка РК:
- центральный филиал (город Астана);
- в городах республиканского значения – Алматы и Шымкент;
- в городах областного значения Республики Казахстан;
- центр кассовых операций и хранения ценностей в городе Алматы
3. Организации Национального Банка РК:
- РГП на ПХВ "Казахстанский монетный двор Национального Банка РК";
- РГП на ПХВ "Банкнотная фабрика Национального Банка РК".
4. Представительства Национального Банка РК.
Указ введен в действие 15 августа 2023 года.