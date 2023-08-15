Иногородним студентам–сиротам компенсируют проживание в общежитиях

В своем Послании народу от 1 сентября 2022 года президент поручил Правительству проработать возможность субсидирования затрат на проживание для отдельных социально уязвимых категорий студентов. В канун учебного года Правительство приняло соответствующее постановление, сообщает Zakon.kz.

В частности, в "Правила предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь" внесены изменения и дополнения, где предусматривается выплата компенсации за проживание в период обучения в колледжах и вузах страны для отдельных категорий граждан.

Сумма компенсации за проживание в общежитиях будет составлять 29 месячных расчетных показателей в год (100 050 тенге).

Компенсацию получат 7145 человек, среди которых 4651 - студенты-сироты, оставшиеся без попечения родителей, 2494 - лица с инвалидностью.

Компенсация будет предоставляться уже с сентября текущего года.

Ранее сообщалось, что из-за нехватки общежитий в Алматы студентов расселят по хостелам.