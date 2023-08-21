Нужно ли платить налог на имущество второй раз, если пришло уведомление

В Комитете государственных доходов ответили на вопрос, довольно часто задаваемый казахстанцами: нужно ли оплачивать налог на имущество второй раз, если пришло повторное уведомление, сообщает Zakon.kz.

"Я оплатил налог на имущество, а мне еще раз пришла сумма к оплате через счет на оплату коммунальных платежей (ЕРЦ). Нужно ли платить еще раз?" - спросил казахстанец.

На что в Комитете госдоходов ответили:

"Если вы в этом году оплатили налог на имущество за 2022 год, то во второй раз платить не нужно. Налог оплачивается один раз в год - до 1 октября текущего года. Если у Вас несколько объектов недвижимого имущества, налог необходимо оплатить по каждой недвижимости".

Проверить прошла ли оплата или надо ли оплатить налог можно самостоятельно:

на сайте Комитета государственных доходов kgd.gov.kz в разделе "Электронные сервисы", вкладка "Предстоящие платежи для физических лиц";

в приложении "e-Salyg Azamat" (скачать в App Store или в Google Play) в разделе "Электронные сервисы", вкладка "Сервис предстоящих платежей ФЛ и ИП";

на портале E-gov или в мобильном приложении "eGov mobile", в разделе "Налогообложение" рубрика "Просмотр и оплата предстоящих налоговых платежей физических лиц";

через банковские приложения (Платежи/Оплата предстоящих налогов).



