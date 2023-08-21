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Нужно ли платить налог на имущество второй раз, если пришло уведомление

Нужно ли платить налог на имущество второй раз Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Комитете государственных доходов ответили на вопрос, довольно часто задаваемый казахстанцами: нужно ли оплачивать налог на имущество второй раз, если пришло повторное уведомление, сообщает Zakon.kz.

"Я оплатил налог на имущество, а мне еще раз пришла сумма к оплате через счет на оплату коммунальных платежей (ЕРЦ). Нужно ли платить еще раз?" - спросил казахстанец.

На что в Комитете госдоходов ответили:

"Если вы в этом году оплатили налог на имущество за 2022 год, то во второй раз платить не нужно. Налог оплачивается один раз в год - до 1 октября текущего года. Если у Вас несколько объектов недвижимого имущества, налог необходимо оплатить по каждой недвижимости".

Проверить прошла ли оплата или надо ли оплатить налог можно самостоятельно:

  • на сайте Комитета государственных доходов kgd.gov.kz в разделе "Электронные сервисы", вкладка "Предстоящие платежи для физических лиц";
  • в приложении "e-Salyg Azamat" (скачать в App Store или в Google Play) в разделе "Электронные сервисы", вкладка "Сервис предстоящих платежей ФЛ и ИП";
  • на портале E-gov или в мобильном приложении "eGov mobile", в разделе "Налогообложение" рубрика "Просмотр и оплата предстоящих налоговых платежей физических лиц";
  • через банковские приложения (Платежи/Оплата предстоящих налогов).


Лариса Черненко
Комитет государственных доходов Казахстан
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