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Законодательство РК

Для каких товаров, работ, услуг способ госзакупок определяет уполномоченный орган

Обновлен Перечень ТРУ, по которым способ осуществления госзакупок определяет уполномоченный орган Фото: freepik
Заместитель премьер-министра –министра финансов приказом от 11 августа 2023 года утвердил в новой редакции Перечень товаров, работ, услуг, по которым способ осуществления государственных закупок определяется уполномоченным органом, сообщает Zakon.kz.

Рассказываем, что изменилось в новом перечне:

  • Закупки строительно- монтажных работ проводят способом конкурс с использованием рейтингово-балльной системы (ранее был конкурс).
  • Закупки работ по разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации проводят способом конкурс с использованием рейтингово-балльной системы.
  • Закупки работ по разработке технико-экономического обоснования и градостроительных проектов проводят способом конкурса.

Ранее работы по разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации и градостроительных проектов были единым пунктом в составе перечня и их закупали способом конкурса.

Способ определения госзакупок каких товаров, работ и услуг остался без изменения:

  • Товары, относящиеся к категориям (согласно классификатору объектов информатизации) программного обеспечения и продукции электронной промышленности, включенные в реестр доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности, и информационно-коммуникационные услуги по временному использованию данных товаров закупаются способом конкурс с предварительным квалификационным отбором.
  • Работы по комплексной вневедомственной экспертизе проектов строительства объектов закупают способом конкурса.
  • Инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (технический надзор, управление проектом) закупают способом конкурса.

Приказ вводится в действие 1 сентября 2023 года.

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