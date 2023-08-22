Для каких товаров, работ, услуг способ госзакупок определяет уполномоченный орган

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Заместитель премьер-министра –министра финансов приказом от 11 августа 2023 года утвердил в новой редакции Перечень товаров, работ, услуг, по которым способ осуществления государственных закупок определяется уполномоченным органом, сообщает Zakon.kz.

Рассказываем, что изменилось в новом перечне: Закупки строительно- монтажных работ проводят способом конкурс с использованием рейтингово-балльной системы (ранее был конкурс).

Закупки работ по разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации проводят способом конкурс с использованием рейтингово-балльной системы.

Закупки работ по разработке технико-экономического обоснования и градостроительных проектов проводят способом конкурса. Ранее работы по разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации и градостроительных проектов были единым пунктом в составе перечня и их закупали способом конкурса. Способ определения госзакупок каких товаров, работ и услуг остался без изменения: Товары, относящиеся к категориям (согласно классификатору объектов информатизации) программного обеспечения и продукции электронной промышленности, включенные в реестр доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности, и информационно-коммуникационные услуги по временному использованию данных товаров закупаются способом конкурс с предварительным квалификационным отбором.

Работы по комплексной вневедомственной экспертизе проектов строительства объектов закупают способом конкурса.

Инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (технический надзор, управление проектом) закупают способом конкурса. Приказ вводится в действие 1 сентября 2023 года. Материал по теме Правила госзакупок изменили в Казахстане Читайте также Правила госзакупок изменили в Казахстане Нужно ли платить налог на имущество второй раз, если пришло уведомление

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