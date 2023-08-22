Для каких товаров, работ, услуг способ госзакупок определяет уполномоченный орган
Фото: freepik
Заместитель премьер-министра –министра финансов приказом от 11 августа 2023 года утвердил в новой редакции Перечень товаров, работ, услуг, по которым способ осуществления государственных закупок определяется уполномоченным органом, сообщает Zakon.kz.
Рассказываем, что изменилось в новом перечне:
- Закупки строительно- монтажных работ проводят способом конкурс с использованием рейтингово-балльной системы (ранее был конкурс).
- Закупки работ по разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации проводят способом конкурс с использованием рейтингово-балльной системы.
- Закупки работ по разработке технико-экономического обоснования и градостроительных проектов проводят способом конкурса.
Ранее работы по разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации и градостроительных проектов были единым пунктом в составе перечня и их закупали способом конкурса.
Способ определения госзакупок каких товаров, работ и услуг остался без изменения:
- Товары, относящиеся к категориям (согласно классификатору объектов информатизации) программного обеспечения и продукции электронной промышленности, включенные в реестр доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности, и информационно-коммуникационные услуги по временному использованию данных товаров закупаются способом конкурс с предварительным квалификационным отбором.
- Работы по комплексной вневедомственной экспертизе проектов строительства объектов закупают способом конкурса.
- Инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (технический надзор, управление проектом) закупают способом конкурса.
Приказ вводится в действие 1 сентября 2023 года.
Материал по теме
Правила госзакупок изменили в Казахстане
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript