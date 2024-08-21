Для каких товаров, работ, услуг способ госзакупок будет определять уполномоченный орган
Фото: Zakon.kz
Министр финансов приказом от 15 августа 2024 года утвердил Перечень товаров, работ, услуг, по которым способ осуществления государственных закупок определяется уполномоченным органом, сообщает Zakon.kz.
Приказом установлено, что с 1 января 2025 года государственные закупки будут осуществляться:
- способом конкурса по работам:
- по разработке технико-экономического обоснования и градостроительных проектов;
- по комплексной вневедомственной экспертизе проектов строительства объектов, осуществляемым аккредитованными экспертными организациями;
- способом конкурса с использованием рейтингово-балльной системы:
- по строительно-монтажным работам;
- по работам по разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;
- по инжиниринговым услугам по техническому надзору и (или) управлению проектами по строительно-монтажным работам.
Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.
Мы писали, что в Казахстане ужесточают условия участия в госзакупках.
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