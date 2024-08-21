Для каких товаров, работ, услуг способ госзакупок будет определять уполномоченный орган

Министр финансов приказом от 15 августа 2024 года утвердил Перечень товаров, работ, услуг, по которым способ осуществления государственных закупок определяется уполномоченным органом, сообщает Zakon.kz.

Приказом установлено, что с 1 января 2025 года государственные закупки будут осуществляться:

способом конкурса по работам:

по разработке технико-экономического обоснования и градостроительных проектов;



по комплексной вневедомственной экспертизе проектов строительства объектов, осуществляемым аккредитованными экспертными организациями;

способом конкурса с использованием рейтингово-балльной системы:

по строительно-монтажным работам;



по работам по разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;



по инжиниринговым услугам по техническому надзору и (или) управлению проектами по строительно-монтажным работам.

Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.

Мы писали, что в Казахстане ужесточают условия участия в госзакупках.