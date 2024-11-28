МВД обновило перечень документов для иностранцев, получающих разрешение на проживание в Казахстане

Министр внутренних дел РК приказом от 18 ноября 2024 года внес изменения в Правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложен перечень документов и сведений, истребуемых у иностранцев для оказания государственной услуги.

Так, при подаче заявления о выдаче разрешения на временное проживание через МВД и Государственную корпорацию:

Заявление-анкету о выдаче разрешения на временное проживание согласно приложению 1 к правилам.

Копию документа, удостоверяющего личность иностранца либо лица без гражданства, с которыми ратифицированы соглашения о безвизовом пребывании (оригинал предоставляется для сверки).

Копию медицинской страховки (оригинал предоставляется для сверки) (за исключением граждан стран Евразийского экономического Союза (ЕАЭС).

Нотариально заверенное согласие на проживание иммигранта, в случае, если заявитель не является собственником жилья, предоставляемого иммигранту для его временного проживания.

Справку о прохождении дактилоскопирования иностранца или лица без гражданства.

В зависимости от подвида государственной услуги дополнительно представляют:

Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК в связи с воссоединением семьи:

документ, подтверждающий семейные отношения с лицом, постоянно проживающим на территории РК.

Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК для осуществления трудовой деятельности:

разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, выданное местным исполнительным органом;

справку или разрешение, выданные местным исполнительным органом РК о соответствии квалификации иностранца;

разрешение трудовому иммигранту, выданное местным исполнительным органом, для осуществления трудовой деятельности у физических лиц;

трудовой договор, зарегистрированный в Министерстве труда и социальной защиты населения — в единой системе учета трудовых договоров "ЕСУТД" или гражданско-правовой договор по выполнению работ (оказанию услуг);

приказ о направлении в служебную командировку по внутрикорпоративному переводу, или в рамках реализации договора между юридическими лицами об оказании услуг;

документ, подтверждающий аккредитацию журналиста с указанием срока аккредитации;

иммигрантам, которым в соответствии с законодательством республики в области миграции населения или международными договорами не требуется получения разрешений, указанных в абзацах второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой настоящего подпункта, а также членам их семей разрешение на временное проживание оформляется на один год с возможностью ежегодного продления, но не может превышать срока действия трудового договора или гражданско-правового договора по выполнению работ (оказанию услуг).

Иммигрантам, прибывшим в Казахстан из стран, с которыми имеются ратифицированные международные договоры о безвизовом порядке въезда и пребывания, с целью осуществления деятельности в Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА), а также членам их семей разрешение на временное проживание оформляется на один год с возможностью ежегодного продления, но не может превышать срока действия трудового договора или гражданско-правового договора по выполнению работ (оказанию услуг).

Инвестиционным резидентам МФЦА, прибывшим из государств, с которыми имеются ратифицированные международные договоры о безвизовом порядке въезда и пребывания, а также членам их семей разрешение на временное проживание оформляется по ходатайству администрации МФЦА на один год с возможностью ежегодного продления, но не более пяти лет.

При этом срок действия разрешения на временное проживание членов семьи инвестиционного резидента МФЦА не может превышать срока действия разрешения на временное проживание инвестиционного резидента.

Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК для получения образования в казахстанских учебных заведениях:

ходатайство учебного заведения РК.

Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК для прохождения стационарного лечения в казахстанских медицинских учреждениях:

документы, выданные медицинской организацией, расположенной в Казахстане, подтверждающие лечение иностранца или лица без гражданства в медицинских организациях республики или постоянный уход за иностранным пациентом, находящимся на лечении в медицинских организациях РК, а также за близкими родственниками — гражданами РК, либо иностранцами, постоянно проживающими на территории республики.

Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК для осуществления миссионерской деятельности:

свидетельство, выданное уполномоченным органом РК, осуществляющим государственное регулирование в сфере религиозной деятельности.

Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК для осуществления предпринимательской деятельности (бизнес-иммигрантам):

медицинская справка, подтверждающая отсутствие заболеваний, препятствующих трудовой деятельности;

медицинская страховка, покрывающая первичную медико-санитарную помощь и специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в экстренной форме на условиях, определенных соглашением сторон, с соблюдением минимальных требований, установленных законами РК;

подтверждение наличия либо отсутствия судимости и запрета на осуществление предпринимательской деятельности на основании решения суда в государстве гражданской принадлежности и/или постоянного проживания, выданный компетентным органом соответствующего государства.

Выдача разрешения на временное проживание иммигрантам, выявленных и идентифицированных в качестве жертв торговли людьми на территории РК:

ходатайство местного исполнительного органа.

Выдача разрешения на временное проживание в РК иммигрантам, обратившихся в органы внутренних дел за разрешением на постоянное проживание в РК:

При условии ранее поданного заявления для оформления разрешения на постоянное проживание в РК.

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на государственный либо русский язык. Верность перевода с одного языка на другой свидетельствует нотариус.

Документы и акты, составленные при участии властей иностранных государств или исходящие от этих властей, принимаются к рассмотрению при наличии легализации.

Указывается, что данные о наличии у иностранца дактилоскопической регистрации, о приеме документов для оказания государственной услуги "Выдача разрешения иностранцами лицам без гражданства на постоянное жительство в Республике Казахстан" услугодатель проверяет в информационной системе.

Приказ вводится в действие с 8 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане с 1 декабря 2024 года изменится порядок ввоза транспортных средств юрлицами.