В Казахстане увеличили размеры грантов на обучение одаренных детей в НИШ
В частности, в правилах несколько пунктов изложены в новой редакции.
Так, говорится, что обучающийся в школе лишается гранта при выходе из гражданства РК, а также в случае отчисления из школы по основаниям, предусмотренным уставом рабочего органа.
Основания для отчисления из школы размещаются в открытом доступе для сведения каждого обучающегося.
После чего освободившиеся гранты присуждаются в соответствии с правилами.
Финансирование гранта осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
Правила также дополнены пунктом о размерах гранта.
Размеры гранта составляют:
- 2 349 191 тенге в календарный год без учета проживания в общежитии;
- 3 247 305 тенге в календарный год с учетом проживания в общежитии.
Ранее размеры грантов составляли 2 150 208 тенге и 3 036 859 тенге соответственно.
Приказ вводится в действие с 4 апреля 2024 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.