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Законодательство РК

В Казахстане увеличили размеры грантов на обучение одаренных детей в НИШ

В Казахстане увличили гранты для обучения одаренных детей в НИШ, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 16:46 Фото: gov.kz
Министр просвещения приказом от 27 марта 2024 года внес изменения в Правила присуждения и размеров образовательного гранта президента РК "Өркен" для оплаты обучения одаренных детей в автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы", сообщает Zakon.kz.

В частности, в правилах несколько пунктов изложены в новой редакции.

Так, говорится, что обучающийся в школе лишается гранта при выходе из гражданства РК, а также в случае отчисления из школы по основаниям, предусмотренным уставом рабочего органа.

Основания для отчисления из школы размещаются в открытом доступе для сведения каждого обучающегося.

После чего освободившиеся гранты присуждаются в соответствии с правилами.

Финансирование гранта осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

Правила также дополнены пунктом о размерах гранта.

Размеры гранта составляют:

  • 2 349 191 тенге в календарный год без учета проживания в общежитии;
  • 3 247 305 тенге в календарный год с учетом проживания в общежитии.

Ранее размеры грантов составляли 2 150 208 тенге и 3 036 859 тенге соответственно.

Приказ вводится в действие с 4 апреля 2024 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

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