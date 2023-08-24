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Обновлены критерии, влияющие на тендерное ценовое предложение в закупках квазигоссектора

Определены новые критерии, влияющие на тендерное ценовое предложение в закупках квазигоссектора Фото: freepik
Министерство финансов приказом от 17 августа 2023 года внесло изменения в Правила осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора, за исключением Фонда национального благосостояния и организаций Фонда национального благосостояния, сообщает Zakon.kz.

Тендерная документация дополнена новыми критериями, которые будут влиять на тендерное ценовое предложение. Соответствующие изменения и дополнения внесены в Правила осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора.

Теперь тендерная документация предусматривает следующие критерии, влияющие на тендерное ценовое предложение:

  1. наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке товаров, работ, услуг, являющихся предметом проводимых закупок в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году;
  2. показатель уплаченных налогов;
  3. функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров и (или) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт закупаемых товаров;
  4. нахождение потенциального поставщика в соответствующей административно-территориальной единице в границах области, городов республиканского значения и столицы по месту выполнения работ; (новый)
  5. отрицательные значения (новый).

Критерий "нахождение потенциального поставщика в соответствующей административно-территориальной единице" будет применяться к потенциальным поставщикам, участвующим в закупках строительно-монтажных работ и работ по среднему ремонту и содержанию автомобильных дорог республиканского значения,

Критерий "отрицательные значения " будет применяться к потенциальным поставщикам, участвующим в закупках:

  • строительно-монтажных работ и работ по среднему ремонту и содержанию автомобильных дорог республиканского значения;
  • работ по разработке ТЭО, проектно-сметной документации и градостроительных проектов;
  • работ по комплексной вневедомственной экспертизе проектов строительства объектов;
  • инжиниринговых услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Приказ вводится в действие 3 сентября 2023 года.

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