Обновлены критерии, влияющие на тендерное ценовое предложение в закупках квазигоссектора

Министерство финансов приказом от 17 августа 2023 года внесло изменения в Правила осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора, за исключением Фонда национального благосостояния и организаций Фонда национального благосостояния, сообщает Zakon.kz.

Тендерная документация дополнена новыми критериями, которые будут влиять на тендерное ценовое предложение. Соответствующие изменения и дополнения внесены в Правила осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора.

Теперь тендерная документация предусматривает следующие критерии, влияющие на тендерное ценовое предложение:

наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке товаров, работ, услуг, являющихся предметом проводимых закупок в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году; показатель уплаченных налогов; функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров и (или) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт закупаемых товаров; нахождение потенциального поставщика в соответствующей административно-территориальной единице в границах области, городов республиканского значения и столицы по месту выполнения работ; (новый) отрицательные значения (новый).

Критерий "нахождение потенциального поставщика в соответствующей административно-территориальной единице" будет применяться к потенциальным поставщикам, участвующим в закупках строительно-монтажных работ и работ по среднему ремонту и содержанию автомобильных дорог республиканского значения,

Критерий "отрицательные значения " будет применяться к потенциальным поставщикам, участвующим в закупках:

строительно-монтажных работ и работ по среднему ремонту и содержанию автомобильных дорог республиканского значения;

работ по разработке ТЭО, проектно-сметной документации и градостроительных проектов;

работ по комплексной вневедомственной экспертизе проектов строительства объектов;

инжиниринговых услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Приказ вводится в действие 3 сентября 2023 года.