Обновлены критерии, влияющие на тендерное ценовое предложение в закупках квазигоссектора
Тендерная документация дополнена новыми критериями, которые будут влиять на тендерное ценовое предложение. Соответствующие изменения и дополнения внесены в Правила осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора.
Теперь тендерная документация предусматривает следующие критерии, влияющие на тендерное ценовое предложение:
- наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке товаров, работ, услуг, являющихся предметом проводимых закупок в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году;
- показатель уплаченных налогов;
- функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров и (или) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт закупаемых товаров;
- нахождение потенциального поставщика в соответствующей административно-территориальной единице в границах области, городов республиканского значения и столицы по месту выполнения работ; (новый)
- отрицательные значения (новый).
Критерий "нахождение потенциального поставщика в соответствующей административно-территориальной единице" будет применяться к потенциальным поставщикам, участвующим в закупках строительно-монтажных работ и работ по среднему ремонту и содержанию автомобильных дорог республиканского значения,
Критерий "отрицательные значения " будет применяться к потенциальным поставщикам, участвующим в закупках:
- строительно-монтажных работ и работ по среднему ремонту и содержанию автомобильных дорог республиканского значения;
- работ по разработке ТЭО, проектно-сметной документации и градостроительных проектов;
- работ по комплексной вневедомственной экспертизе проектов строительства объектов;
- инжиниринговых услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Приказ вводится в действие 3 сентября 2023 года.
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