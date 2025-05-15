Правила закупок субъектов квазигоссектора изменили в Казахстане

Министр финансов РК приказом от 8 мая 2025 года внес поправки в Правила осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора, за исключением Фонда национального благосостояния и организаций Фонда национального благосостояния, сообщает Zakon.kz.

В частности, к потенциальным поставщикам предъявлено новое квалификационное требование:

такой поставщик не может являться подрядчиком по одному и более неисполненным либо незавершенным договорам по среднему ремонту автомобильных дорог международного или республиканского значения, заключенным в текущем году на сумму более двух миллионов пятьсот сорока тысячекратного размера месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год, определенный законом о республиканском бюджете.

Уточняется, что потенциальный поставщик не признается участником тендера, если:

он или его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям:

отсутствие разрешений (уведомлений), полученных в соответствии с законодательством РК о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного в соответствии с законодательством РК о разрешениях и уведомлениях;

непредставление электронных копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг;

наличие налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям в размере, превышающем шестикратный месячный расчетный показатель, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, определяемые веб-порталом автоматически на основании сведений органов государственных доходов;

непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации, сформированной посредством веб-портала;

несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено тендерной документацией;

несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках, указанным в тендерной документации;

установлен факт представления недостоверной информации по квалификационным требованиям;

несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части задействования по договорам на средний ремонт автомобильных дорог. В случаях несоответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям, указанным в настоящем абзаце, заявка на участие в тендере потенциального поставщика подлежит автоматическому отклонению веб-порталом без приведения заявки в соответствие на стадии подачи заявки. (данное требование является новым. – Прим. ред.)

При этом правила дополнены новым пунктом следующего содержания:

"В случае, если сумма, выделенная для осуществления закупки работ по среднему ремонту автомобильных дорог международного или республиканского значения превышает 1 млн 270 тыс. МРП, тендерная комиссия присваивает условную скидку в размере 0,5% за каждый год наличия у потенциального поставщика аналогичного опыта работы либо работам по строительству/реконструкции или капитальному ремонту автомобильных дорог, но не более 5%".

Если сумма, выделенная для осуществления закупки работ по среднему ремонту автомобильных дорог международного или республиканского значения составляет от 580 тыс. до 1 млн 270 тыс. МРП, тендерная комиссия присваивает условную скидку в размере 1% за каждый год наличия у потенциального поставщика аналогичного опыта работы либо работам по строительству/реконструкции или капитальному ремонту автомобильных дорог, но не более 5%.

Если же сумма, выделенная для осуществления закупки работ по среднему ремонту автомобильных дорог международного или республиканского до 580 тыс. МРП, тендерная комиссия присваивает условную скидку в размере 2,5% за каждый год наличия у потенциального поставщика аналогичного опыта работы либо работам по строительству/реконструкции или капитальному ремонту автомобильных дорог, но не более 5%.

Для подтверждения опыта работы потенциальных поставщиков при осуществлении закупок работ, услуг, предусмотренных приложением 7-3 к настоящим Правилам, применяются сведения и документы из реестра опыта работы потенциальных поставщиков.

Указывается, что при осуществлении закупок способом тендера с использованием рейтингово-балльной системы веб-портал автоматически отнимает 0,2% от общей суммы условной скидки критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение потенциального поставщика за каждый протокол об итогах, где такой потенциальный поставщик определен победителем.

Правила дополнены новым параграфом, который определяет порядок осуществления закупок способом тендера с использованием рейтингово-балльной системы и вводится в действие с 1 июня 2025 года.

В частности, говорится, что тендер с использованием рейтингово-балльной системы осуществляется по утвержденному перечню товаров, работ, услуг, в который входят:

строительно-монтажные работы автомобильных дорог республиканского значения.

работы по разработке проектно-сметной документации автомобильных дорог республиканского значения.

инжиниринговые услуги по техническому надзору автомобильных дорог республиканского значения.

средний ремонт автомобильных дорог международного и (или) республиканского значения.

Тендер с использованием рейтингово-балльной системы осуществляется в соответствии с настоящими Правилами с учетом особенностей, предусмотренных настоящей параграфом.

Тендерная комиссия по закупкам способом тендера с использованием рейтингово-балльной системы не создается.

По истечении срока представления заявок на участие в тендере с использованием рейтингово-балльной системы веб-порталом автоматически формируется и размещается протокол об итогах закупок способом тендера с использованием рейтингово-балльной системы.

Веб-портал автоматически сопоставляет тендерные ценовые предложения и критерии, влияющие на тендерное ценовое предложение и определяет победителя.

Порядок определения победителя и участника тендера, занявшего второе место, определяется пунктом 34 настоящих Правил.

Критерии, влияющие на тендерное ценовое предложение и их расчет, определяются пунктом 126 настоящих Правил.

Требования, предъявляемые к тендерной документации, предварительному обсуждению, извещению, заявке на участие в тендере, ее обеспечению, заключению, изменению и исполнению договора, с учетом особенностей, установленных настоящей параграфом, определяются настоящими Правилами.

Закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора теперь также можно проводить в случае приобретения товаров, работ, услуг на содержание автомобильных дорог международного и республиканского значения для устранения последствий, возникших в результате погодных условий, повлекших за собой необходимость закрытия автомобильных дорог.

При этом приобретение таких товаров, работ, услуг осуществляется на основании решения органа управления заказчика.

Также поправки вносятся в порядок заключения договора о закупках.

Указывается, что заказчик направляет победителю проект договора, удостоверенный ЭЦП посредством веб-портала, в соответствии с типовыми договорами о закупках товаров, работ, услуг, за исключением лица, имеющего ограничения, связанные с участием в закупках, предусмотренные статьей 7 Закона:

в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока на обжалование протокола об итогах закупок способом тендера (аукциона);

в течение пяти рабочих дней со дня определения победителя закупок способом запроса ценовых предложений;

в течение 5 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах закупок способом тендера с использованием рейтингово-балльной системы. (нововведение)

Тендер по закупкам товаров, на которые решением правительства РК установлены изъятия из национального режима, осуществляется среди физических и юридических лиц, находящихся в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг.

Также поправками изменен порядок рассмотрение заявок на участие в тендере, допуск к участию в тендере.

В частности, потенциальный поставщик, являющийся юридическим лицом, не признается участником тендера, если:

его заявка на участие в тендере определена не соответствующей требованиям тендерной документации по следующим основаниям:

непредставление заявки на участие в тендере;

отсутствие документа, подтверждающего полномочие работника, подписавшего обеспечение заявки, не является основанием для признания такого потенциального поставщика не соответствующим требованиям тендерной документации;

непредставление технической спецификации;

представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям, установленным в технической спецификации тендерной документации, за исключением случаев представления технической спецификации с более лучшими техническими, качественными и эксплуатационными характеристиками.

Исключение не применяется в случае:

приобретения товаров для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения;

непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей);

передача потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более 30% от объема выполняемых работ или оказываемых услуг в случае представления сведений о субподрядчиках;

непредставление обеспечения заявки на участие в тендере в соответствии с требованиями тендерной документации;

установлен факт представления недостоверной информации по требованиям тендерной документации;

непредставление письма о согласии с условиями проектно-сметной документации, утвержденной в установленном порядке, при осуществлении закупок работ.

Приказ вводится в действие с 25 мая 2025 года, за исключением отдельных норм, которые вводятся с 1 июня 2025 года.