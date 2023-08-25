В Казахстане изменились правила назначения руководителей и педагогов школ

Совместным приказом министра просвещения и министра труда и социальной защиты населения внесены изменения в Правила назначения на должности, освобождения от должностей первых руководителей и педагогов государственных организаций образования, сообщает Zakon.kz.

Указанные правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что занятие должности первого руководителя государственной организации образования осуществляется в соответствии с решением работодателя в порядке назначения или по конкурсу согласно Трудовому кодексуа РК.

Прием на работу первого руководителя государственной организации образования осуществляется путем заключения трудового договора и издания акта работодателя.

При этом основанием для приема первого руководителя государственной организации образования по конкурсу является положительное заключение конкурсной комиссии.

Для назначения на указанную должность кандидат представляет в организацию документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 32 Трудового кодекса.

Также говорится, что кандидат на должность первого руководителя организации образования должен соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым к должности.

Порядок назначения и освобождения от должностей первых руководителей

Отдел образования района (города областного значения) в течение пяти рабочих дней со дня появления вакантной или временно вакантной должности первого руководителя государственной организации образования направляет письменное ходатайство в Управление образования области, города республиканского значения и столицы о проведении конкурса.

На основании акта местного исполнительного органа о создании организации среднего образования допускается назначение по итогам конкурса первого руководителя организации среднего образования.

Исполнение обязанностей вакантной или временно вакантной должности первого руководителя возлагается на заместителя руководителя или на педагога данной организации образования до завершения конкурсных процедур на срок, не превышающий шесть месяцев.

Проведение конкурса

Конкурс на назначение на должность первого руководителя объявляется отдельным структурным подразделением Министерства просвещения РК или Управлением образования в зависимости от ведомственной подчиненности.

Конкурс включает в себя ряд последовательных этапов:

публикация объявления о проведении конкурса на официальном интернет-ресурсе, в официальных аккаунтах социальных сетей государственного органа не позднее 15 рабочих дней со дня появления вакантной или временно вакантной должности первого руководителя;

прием документов от лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе;

рассмотрение документов кандидатов на соответствие квалификационным требованиям;

процедура сертификации на знание законодательства;

согласование кандидатов с попечительским советом государственной организации образования.

собеседование с кандидатами, проводимое конкурсной комиссией государственного органа, объявившего конкурс.

При прохождении сертификации количество вопросов уменьшили с 50 до 48. При этом на ответы, как и ранее, дают 180 минут.



Указывается, что согласование с попечительским советом не проводится в отношении кандидата, претендующего на занятие должности первого руководителя организации дошкольного, специального (психолого-медико-педагогической консультации, кабинета психолого-педагогической коррекции, реабилитационного центра), дополнительного образования, организации образования при Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК.

Вместе с тем говорится, что лица, вошедшие в президентский кадровый резерв, выпускники Назарбаев университета или выпускники зарубежных организаций высшего и послевузовского образования, прошедшие обучение по международной стипендии "Болашақ", или выпускники, обучившиеся в ТОП-100 лучших университетов мира по мировым рейтингам университетов Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Higher Education (THE), Шанхайскому рейтингу университетов мира Аcademic ranking of world universities, освобождаются от прохождения сертификации.

Они допускаются к собеседованию при наличии высшего (послевузовского) педагогического или иного профессионального образования по соответствующему профилю или документа, подтверждающего педагогическую переподготовку, а также при соответствии кандидата квалификационным требованиям, утвержденным Типовыми квалификационными характеристиками педагогов.

Государственный орган, объявивший конкурс, издает приказ о создании конкурсной комиссии для отбора кандидатов на занятие вакантной должности, в состав которой включаются представители Управления образования, заместители руководителей, методисты методических кабинетов (центров), имеющие квалификационную категорию педагога-эксперта или педагога-исследователя, или педагога-мастера, представители гражданского общества в сфере образования, средств массовой информации, один независимый эксперт.

В качестве независимых экспертов выступают лица, не являющиеся государственными или гражданскими служащими.



Для обеспечения прозрачности и объективности работы конкурсной комиссии на ее заседание приглашаются наблюдатели, имеющие гражданство РК и не моложе 18 лет.

Каждое заседание комиссии оформляется протоколом, подписанным председателем, членами комиссии, присутствовавшими на заседании, и секретарем.



При этом заседания конкурсной комиссии сопровождаются аудиовидеозаписью, которые хранятся в организациях образования в течение одного года со дня проведения первого заседания конкурсной комиссии.



При выявлении сведений о совершении коррупционного преступления или уголовного правонарушения и нарушении норм педагогической этики кандидат отстраняется от конкурса на любом этапе.



По итогам рассмотрения документов кандидатов на соответствие квалификационным требованиям служба управления персоналом (кадровая служба) государственного органа, ведомства уполномоченного органа, объявившего конкурс, направляет кандидатов для прохождения сертификации, за исключением кандидатов, имеющих сертификацию.

Правила также предусматривают порядок прохождения сертификации, собеседования и порядок отбора и подготовки лидеров изменений в образовании.

Этапы отбора и подготовки лидеров изменений в образовании:

отбор кандидатов;

обучение с промежуточным оцениванием;

стажировка;

процедура итогового оценивания;

формирование республиканского кадрового резерва.

Согласно правилам, отбор и подготовка кандидатов в кадровый резерв осуществляются на основе соблюдения принципов добросовестной конкуренции, равенства, объективности, прозрачности, открытости.



После прохождения отбора кандидатам нужно пройти тестирование на оценку компетенций (120 минут). Обучение проводят по образовательной программе в три уровня: базовый, продвинутый, профессиональный. Кандидатам, прошедшим обучение, стажировку и собеседование, выдается сертификат.



Правила также устанавливают порядок проведения конкурса на занятие должности педагога государственной организации образования.

Приказ вводится в действие с 4 сентября 2023 года.

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