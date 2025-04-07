Назначение директоров и педагогов школ на должности: утверждены правила

Совместным приказом министра просвещения и министра труда и социальной защиты населения от 31 марта 2025 года утверждены новые правила назначения на должности, освобождения от должностей первых руководителей и педагогов государственных организаций образования, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что занятие должности первого руководителя государственной организации образования, находящейся в ведении уполномоченного органа в области образования, осуществляется в соответствии с решением работодателя в порядке назначения или по конкурсу.

Прием на работу первого руководителя государственной организации образования осуществляется путем заключения трудового договора и издания акта работодателя.

Основанием для приема первого руководителя государственной школы по конкурсу является положительное заключение конкурсной комиссии.

Предусматривается, что отдел образования района или города в течение пяти рабочих дней со дня появления вакантной или временно вакантной должности первого руководителя государственной организации образования направляет письменное ходатайство в Управление образования области, города республиканского значения или столицы о проведении конкурса.

На основании акта местного исполнительного органа о создании организации образования допускается назначение первого руководителя по итогам конкурса.

Исполнение обязанностей вакантной или временно вакантной должности первого руководителя возлагается на заместителя руководителя или на педагога данной организации образования до завершения конкурсных процедур на срок, не превышающий шесть месяцев.

Проведение конкурса

Конкурс на должность первого руководителя объявляется отдельным структурным подразделением Министерства просвещения или управлением образования области, города республиканского значения и столицы, в зависимости от ведомственной подчиненности.

Конкурс включает ряд последовательных этапов:

публикация объявления о проведении конкурса на официальном интернет-ресурсе, официальных аккаунтах социальных сетей государственного органа, объявившего конкурс, не позднее 20 рабочих дней со дня появления вакантной или временно вакантной должности первого руководителя;

прием документов претендентов для участия в конкурсе;

рассмотрение документов кандидатов на соответствие квалификационным требованиям Типовых квалификационных характеристик;

собеседование с участниками конкурса, проводимое конкурсной комиссией государственного органа.

Лица из президентского кадрового резерва, выпускники Назарбаев Университета, выпускники зарубежных организаций высшего и послевузовского образования, прошедшие обучение по международной стипендии "Болашақ", выпускники, обучившиеся в топ-100 лучших университетов мира, по мировым рейтингам университетов Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Higher Education (THE), Шанхайскому рейтингу университетов мира Аcademic ranking of world universities, освобождаются от прохождения сертификации, допускаются к собеседованию при наличии высшего (послевузовского) педагогического или иного профессионального образования по соответствующему профилю или документа, подтверждающего педагогическую переподготовку, а также документов при соответствии кандидата Типовым квалификационным характеристикам.

Кандидат на должность первого руководителя государственной организации образования проходит сертификацию на знание законодательства и тестирование на знание государственного языка (КАЗТЕСТ, QAZAQ RESMI TEST), не ниже среднего (В1) уровня самостоятельно до направления документов для участия в конкурсе.

Состав конкурсной комиссии управления образования области, города республиканского значения и столицы состоит не менее семи человек, в том числе председателя, избираемого из числа членов комиссии.

В состав конкурсной комиссии включаются представители управления образования областных, городов республиканского значения и столицы, районных/городских отделов образования, руководители, заместители руководителей, методисты государственных организаций образования и методических кабинетов (центров), имеющие квалификационную категорию педагог-эксперт или педагог-исследователь, или педагог-мастер, представитель гражданского общества и независимый эксперт из числа представителей неправительственных организаций, общественных объединений, профсоюзов, совета ветеранов, средств массовой информации.

Состав конкурсной комиссии министерства состоит из пяти человек, в том числе председателя, избираемого из числа членов комиссии. В состав конкурсной комиссии включаются представители курирующих структурных подразделений уполномоченного органа, ведомства, подведомственных организаций, представитель гражданского общества в сфере образования, независимый эксперт.

Для обеспечения прозрачности и объективности работы конкурсной комиссии на ее заседание приглашается наблюдатель из числа представителей депутатского корпуса, неправительственных организаций, общественных объединений, профсоюзов, совета ветеранов, средств массовой информации.

Наблюдатель не задает кандидатам вопросы, не допускают совершение действий, препятствующих работе конкурсной комиссии, разглашение ими сведений, касающихся персональных данных кандидатов, конкурсных процедур, использование технических средств записи.

Наблюдатели представляют свое мнение о работе конкурсной комиссии в письменной форме руководителю государственного органа.

Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов путем открытого голосования. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.

Заседание конкурсной комиссии сопровождается аудиовидеозаписью. Аудиовидеозаписи хранятся в организациях образования в течение одного года со дня проведения первого заседания конкурсной комиссии.

Указывается, что для предотвращения приема на работу лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию, ранее совершивших коррупционные преступления или уголовные правонарушения: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, против здоровья населения и нравственности, половой неприкосновенности, экстремистские или террористические преступления, торговлю людьми, кадровой службой органа управления образованием, уполномоченного органа соответствующей сферы в течение трех рабочих дней после принятия документов кандидата направляется дополнительный запрос о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления или уголовного правонарушения в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам или его территориальные подразделения.

При выявлении сведений о совершении коррупционного преступления или уголовного правонарушения кандидат отстраняется от участия в конкурсе.

Рассмотрение документов кандидатов на соответствие Типовым квалификационным характеристикам осуществляется службой управления персоналом (кадровой службой) государственного органа, объявившего конкурс, в течение трех рабочих дней со дня окончания приема документов.

Правила также устанавливают требования:

по оказания государственной услуги "Прием документов для участия в конкурсе на назначение первых руководителей государственных организаций образования", которая оказывается Министерством просвещения или управлениями образования;

порядок прохождения собеседования;

порядок прохождения сертификации на должность первого руководителя;

порядок назначения на должности, освобождения от должности педагогов государственных организаций образования и т. д.

Приказ вводится в действие с 15 апреля 2025 года.

При этом прежние правила назначения на должности, освобождения от должностей первых руководителей и педагогов государственных организаций образования утратили силу.

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