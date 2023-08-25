Кто и как может проходить научную стажировку в Казахстане: правила отбора

Приказом и.о. министра науки и высшего образования от 18 августа 2023 года утверждены Правила отбора претендентов и прохождения научных стажировок, сообщает Zakon.kz.

Научная стажировка – это стажировка ученых в ведущих зарубежных организациях высшего и послевузовского образования, научных центрах и иных организациях в целях развития профессиональных компетенций по избранному направлению научных исследований, за исключением стажировки в рамках международной стипендии "Болашак".

Она осуществляется победителем конкурса для повышения квалификации научных, научно-технических кадров по избранному направлению научных исследований сроком от 3-х до 12-ти месяцев в зарубежных организациях, входящих в список ведущих зарубежных организаций высшего и послевузовского образования, научных центров и иных организаций в рамках проводимого научного исследования.

Сроки приема документов и проведения конкурса ежегодно утверждаются рабочим органом и размещаются на официальном интернет-ресурсе за 10 рабочих дней до начала срока приема документов.

Реализация мероприятий по организации научной стажировки осуществляется за счет республиканского бюджета и включает в себя оплату следующих расходов:

оплату услуг по обеспечению комплекса мероприятий по организации научных стажировок;

информационное обеспечение реализации мероприятий по организации научных стажировок;

проведение комплексного тестирования для претендентов;

проведение персонального собеседования с претендентами членами экспертной комиссии;

оформление, продление визы (консульского сбора);

прохождение научной стажировки;

обязательные услуги по требованию страны прохождения научной стажировки, ведущих зарубежных организаций высшего и послевузовского образования, научных центров и иных организаций, осуществляющих проведение научных стажировок победителя конкурса;

проживание, питание и приобретение научной литературы в стране прохождения научной стажировки согласно нормам расходов на проживание, питание и приобретение научной литературы, определение вида и класса транспорта по проезду от места проживания до места прохождения стажировки;

обязательное медицинское обследование в соответствии с требованиями страны прохождения научной стажировки или зарубежной организации;

медицинское страхование от несчастных случаев и внезапных возникновений заболеваний, предусмотренное для иностранных граждан;

проезд от места проживания в РК до места прохождения научной стажировки после присуждения научных стажировок и обратно;

расходы зарубежных партнеров, связанные с выполнением их обязательств по договорам на оказание услуг по прохождению научной стажировки.

Предусматривается также необходимый минимальный уровень знаний государственного и иностранного языков для претендентов. При этом минимальный уровень знаний иностранного языка определяется с учетом требований зарубежной организации.

Кто может претендовать на участие в конкурсе

Претендовать на прохождение научной стажировки может гражданин РК, имеющий:

ученую степень доктора наук, кандидата наук, степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, магистра;

стаж непрерывной фактической работы последние 12 месяцев в выбранной области специализации научного исследования, с подтверждением начисления обязательных пенсионных отчислений за весь требуемый период с учетом оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, за исключением лиц, освобожденных от уплаты обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд.

безусловное приглашение (за исключением финансовых условий) зарубежной организации, входящей в список, принимающей претендента на научную стажировку в соответствии с проводимым научным исследованием;

действительный официальный сертификат на знание государственного и иностранного языков на уровне, соответствующем установленным требованиям;

научные результаты (статьи или обзоры, индексируемые в международных базах данных Web of Science, Scopus или в отечественных или в зарубежных научных изданиях, рекомендованных уполномоченным органом, осуществляющим контрольные функции в сфере науки и высшего образования) или международной заявки Патент Корпорейшн Трэти (Patent Cooperation Treaty).

При этом граждане РК, не выполнившие договорные обязательства по осуществлению непрерывной трудовой деятельности по выбранному направлению научного исследования, полученному в рамках прохождения научной стажировки, а также лица, прошедшие стажировку в рамках программы "Болашак" и не выполнившие договорные обязательства по трудовой отработке, не допускаются к участию в конкурсе для прохождения научной стажировки.

Прохождение научной стажировки осуществляется однократно.

Лицам, не воспользовавшимся ранее присужденным прохождением научной стажировки и не приступившим к стажировке, при условии отсутствия задолженности перед администратором предоставляется повторная возможность участия в конкурсе для присуждения прохождения научной стажировки.

По результатам рассмотрения представленных документов претенденту направляется письменное уведомление о приеме документов и допуске к участию в конкурсе или направлении документов для рассмотрения в индивидуальном порядке в рабочий орган, либо обоснованный отказ в их приеме.



Срок рассмотрения приема документов либо отказа в их приеме составляет три рабочих дня.

Представление документов не в полном объеме является основанием для отказа в их приеме.

Как проходит конкурс

Конкурс состоит из трех туров.

Первый и второй туры организуются и проводятся администратором совместно с организациями РК и экспертной комиссией.

В первом туре проводится комплексное тестирование по определению уровня интеллектуальных способностей, личностно-деловых компетенций, психологической готовности к прохождению научной стажировки за рубежом.

Второй тур проводится путем организации прохождения претендентами анонимного персонального собеседования с членами экспертной комиссии.

Во втором туре определяется уровень научно-исследовательской подготовки претендента в выбранной области специализации по направлению научного исследования, теоретических знаний и уровня осознанности, аргументированности выбора научного исследования, зарубежной организации.



Администратор определяет место и время проведения первого и второго туров, о которых претендент извещается посредством телефонной/электронной связи не позднее, чем за 5 календарных дней.

Экспертная комиссия с учетом результатов первого и второго туров дает рекомендацию по каждому претенденту согласно листу оценки персонального собеседования претендентов на прохождение научных стажировок по форме, утверждаемой рабочим органом.

После чего рабочий орган вносит материалы претендентов с результатами комплексного тестирования и рекомендациями экспертной комиссии на третий тур для рассмотрения Республиканской комиссией.

Республиканская комиссия принимает окончательное решение о присуждении либо отказе в присуждении научной стажировки. Претендент о присуждении научной стажировки извещается путем размещения информации на официальном интернет-ресурсе администратора.

Претенденты, которым было отказано в прохождении научной стажировки решением Республиканской комиссии, допускаются к повторному участию в конкурсе текущего года в период срока, установленного для их приема, при условии выезда на научную стажировку на следующий календарный год.



Победитель конкурса в течение 60-ти календарных дней со дня принятия Республиканской комиссией решения о присуждении научной стажировки заключает с администратором договор о прохождении научной стажировки.

В случаях незаключения договора в сроки предоставления заведомо ложных сведений для участия в конкурсе, невыполнения программы прохождения научной стажировки, неосуществления по возвращению с научной стажировки непрерывной трудовой деятельности (отработки), неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору администратором инициируется рассмотрение Республиканской комиссией вопроса о лишении научной стажировки путем возмещения расходов, затраченных на победителя конкурса, включая оплату неустойки (штрафа).



Договор является основанием для перечисления денежных средств, связанных с оплатой всех расходов по организации прохождения научной стажировки победителем конкурса, возникших со дня присуждения научной стажировки.

Приказ вводится в действие с 4 сентября 2023 года.