В Казахстане изменили правила отбора претендентов и прохождения научных стажировок

Министр науки и высшего образования приказом от 6 мая 2024 года внес изменения в Правила отбора претендентов и прохождения научных стажировок, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, претендентом на прохождение научной стажировки является гражданин РК, имеющий:

ученую степень доктора наук, кандидата наук, степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, магистра;

стаж непрерывной фактической работы последние 12 месяцев в выбранной области специализации научного исследования в аккредитованных субъектах научной или научно-технической деятельности, являющихся юридическими лицами, с подтверждением начисления обязательных пенсионных отчислений за весь требуемый период с учетом оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, за исключением лиц, освобожденных от уплаты обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд. В стаж непрерывной фактической работы также засчитываются отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком, наступление временной нетрудоспособности, а также перевод с одной образовательной программы на другую из одной организации высшего или послевузовского образования в другой;

безусловное приглашение (за исключением финансовых условий) зарубежной организации, входящей в список, принимающей претендента на научную стажировку в соответствии с проводимым научным исследованием;

действительный официальный сертификат на знание казахского и иностранного языков на уровне, соответствующем установленным Правилам;

научные результаты (статьи или обзоры, индексируемые в международных базах данных Web of Science, Scopus или в отечественных или в зарубежных научных изданиях, рекомендованных уполномоченным органом, осуществляющим контрольные функции в сфере науки и высшего образования (далее – уполномоченный орган)) и (или) международной заявки Патент Корпорейшн Трэти (Patent Cooperation Treaty).

При этом казахстанцы, не выполнившие договорные обязательства по осуществлению непрерывной трудовой деятельности по выбранному направлению научного исследования, полученному в рамках прохождения научной стажировки, а также лица, прошедшие стажировку в рамках программы "Болашак" и не выполнившие договорные обязательства по трудовой отработке, не допускаются к участию в конкурсе для прохождения научной стажировки.

Прохождение научной стажировки осуществляется однократно.

Лицам, не воспользовавшимся ранее присужденным прохождением научной стажировки и не приступившим к стажировке, при условии отсутствия задолженности перед Администратором, предоставляется повторная возможность участия в конкурсе для присуждения прохождения научной стажировки.



Претенденты для участия в конкурсе представляют администратору следующие документы:

заполненную анкету претендента для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки по форме, утверждаемой рабочим органом;

заявку работодателя на прохождение научной стажировки с условием сохранения места работы по форме, утверждаемой рабочим органом;

оригиналы и копии паспорта и удостоверения личности (оригиналы после сверки возвращаются претенденту);

оригинал и копию документа о наличии ученой степени доктора наук, кандидата наук, степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, магистра (оригиналы после сверки возвращаются претенденту).

В случае обучения в зарубежной организации образования – удостоверение о признании документа об образовании либо иного документа о признании документа об образовании;

программу прохождения научной стажировки, составленную в соответствии с приложением 5 к настоящим Правилам, утверждаемую работодателем и согласованную зарубежной организацией, принимающей на стажировку, входящей в список, с нотариально засвидетельствованными переводами на казахский или русский языки;

оригиналы и копии документов, подтверждающие трудовую деятельность, а также выписку о перечисленных обязательных пенсионных взносах за требуемый согласно настоящим Правилам период трудовой деятельности (оригиналы после сверки возвращаются претенденту);

оригинал и копию действительного официального сертификата о сдаче экзамена по казахскому языку с результатом, соответствующим установленным минимальным требованиям;

оригинал и копию действительного официального сертификата о сдаче экзамена по иностранному языку с результатом, соответствующим установленным минимальным требованиям;

медицинскую справку (для выезжающего за границу) по форме № 072/у;

копии документов, подтверждающих безусловное приглашение (за исключением финансовых условий) зарубежной организации, принимающей на стажировку претендента, с указанием направлений научных исследований, сроков, стоимости (с расшифровкой расчетов) прохождения научной стажировки с нотариально засвидетельствованными переводами на казахский или русский язык;

список научных результатов (не менее одной статьи или обзора, индексируемого в международных базах данных Web of Science, Scopus и (или) в отечественных или зарубежных научных изданиях, рекомендованных уполномоченным органом) и (или) опубликованных в материалах международных научных конференций) и (или) не менее одной международной заявки Патент Корпорейшн Трэти (Patent Cooperation Treaty), утвержденные работодателем;

копию действительного официального свидетельства об аккредитации, выданный уполномоченным органом в области науки;

нотариально заверенную доверенность на представителя в случае, если претендент не может лично подать документы.

Документы подаются претендентом через веб-портал "электронное правительств" или в бумажной форме администратору в течение установленного срока приема документов.

По результатам рассмотрения представленных документов претенденту направляется письменное уведомление о приеме документов и допуске к участию в конкурсе либо обоснованный отказ в их приеме.

Срок рассмотрения, приема документов либо отказа в их приеме составляет 3 (три) рабочих дня.

Представление документов не в полном объеме является основанием для отказа в их приеме.

Отбор претендентов

Конкурс состоит из трех туров. Первый и второй туры организуются и проводятся администратором совместно с организациями РК и экспертной комиссией.

В первом туре проводится комплексное тестирование по определению уровня интеллектуальных способностей, личностно-деловых компетенций, психологической готовности к прохождению научной стажировки за рубежом.

Второй тур проводится путем организации прохождения претендентами анонимного персонального собеседования с членами экспертной комиссии.

Во втором туре определяется уровень научно-исследовательской подготовки претендента в выбранной области специализации по направлению научного исследования, теоретических знаний и уровня осознанности, аргументированности выбора научного исследования, зарубежной организации.



Администратор определяет место и время проведения первого и второго туров, о которых претендент извещается посредством телефонной/электронной связи не позднее, чем за 5 календарных дней.

Экспертная комиссия с учетом результатов первого и второго туров дает рекомендацию по каждому претенденту согласно листу оценки персонального собеседования претендентов на прохождение научных стажировок по форме, утверждаемой рабочим органом.

Рабочий орган вносит материалы претендентов с результатами комплексного тестирования и рекомендациями экспертной комиссии на третий тур для рассмотрения Республиканской комиссией.

Республиканская комиссия принимает окончательное решение о присуждении либо отказе в присуждении научной стажировки. Претендент о присуждении научной стажировки извещается путем размещения информации на официальном интернет-ресурсе администратора.

Претенденты, которым было отказано в прохождении научной стажировки решением Республиканской комиссии, допускаются к повторному участию в конкурсе текущего года в период срока, установленного для их приема, при условии выезда на научную стажировку на следующий календарный год.

Победитель конкурса в течение 90 календарных дней со дня принятия решения о присуждении научной стажировки заключает с администратором договор о прохождении научной стажировки по типовой форме.

Договор в обязательном порядке содержит следующее:



предмет договора;

права и обязательства сторон;

способ обеспечения исполнения обязательств победителя конкурса по возмещению расходов, затраченных на прохождение им научной стажировки;

срок и условия прохождения научной стажировки;

условие об обязательном возвращении победителя конкурса в РК после завершения прохождения научной стажировки за рубежом и осуществлении непрерывной трудовой деятельности по выбранному направлению научного исследования не менее трех лет у работодателя, по заявке которого победитель конкурса был направлен на прохождение научной стажировки;

условие о приостановлении финансирования расходов, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем конкурса своих обязательств;

условие об освобождении победителя конкурса от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы;

условие об обязательности сохранения места работы (должности) работодателем;

условие об обязательности представления документов, подтверждающих выполнение программы прохождения научной стажировки.

Победители конкурса, направляемые на стажировки в целях обеспечения исполнения обязательств, предоставляют двух гарантов.

Гарантом может выступать гражданин РК в возрасте до 50 лет, имеющий постоянный заработок в течение последних 12 календарных месяцев, подтверждаемый справками работодателя и документами, подтверждающими выплату обязательных пенсионных отчислений (в том числе выписка с пенсионного фонда).

Правила также устанавливают порядок организации подготовки к прохождению научной стажировки, мониторинг выполнения программы прохождения научной стажировки и осуществления трудовой деятельности (отработки) победителей конкурса.

Приказ вводится в действие с 15 мая 2024 года.

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