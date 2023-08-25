В Казахстане разработали профстандарт в сфере молодежной политики
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
МИОР РК подготовило приказ "Об утверждении профессионального стандарта "Деятельность в сфере государственной молодежной политики", сообщает Zakon.kz.
Профессиональный стандарт устанавливает требования к организации работы с молодежью, консультации молодежи и проведения мероприятий для молодежи.
Цель его разработки – установление объективной системы оценки компетенций сотрудников сферы государственной молодежной политики и развитие системы оплаты труда сотрудников сферы молодежной политики.
Карточки профессий
Перечень профессий:
- руководитель организации по работе с молодежью – 7 уровень в отраслевой рамке квалификаций (ОРК);
- специалист по работе с молодежью – 5 уровень в ОРК.
На профессии, описанные в настоящем профессиональном стандарте, распространяются следующие требования по знаниям:
- правила и нормы охраны труда;
- техники безопасности;
- производственной санитарии и противопожарной защиты;
- правила документационного обеспечения и деловой переписки;
- этика деловых отношений, грамотная устная и письменная речь на государственном и русском языках;
- использование офисного программного обеспечения.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 сентября.
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