В Казахстане разработали профстандарт в сфере молодежной политики

МИОР РК подготовило приказ "Об утверждении профессионального стандарта "Деятельность в сфере государственной молодежной политики", сообщает Zakon.kz.

Профессиональный стандарт устанавливает требования к организации работы с молодежью, консультации молодежи и проведения мероприятий для молодежи.

Цель его разработки – установление объективной системы оценки компетенций сотрудников сферы государственной молодежной политики и развитие системы оплаты труда сотрудников сферы молодежной политики.

Карточки профессий

Перечень профессий:

руководитель организации по работе с молодежью – 7 уровень в отраслевой рамке квалификаций (ОРК);

специалист по работе с молодежью – 5 уровень в ОРК.

На профессии, описанные в настоящем профессиональном стандарте, распространяются следующие требования по знаниям:

правила и нормы охраны труда;

техники безопасности;

производственной санитарии и противопожарной защиты;

правила документационного обеспечения и деловой переписки;

этика деловых отношений, грамотная устная и письменная речь на государственном и русском языках;

использование офисного программного обеспечения.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 сентября.