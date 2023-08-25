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Законодательство РК

В Казахстане разработали профстандарт в сфере молодежной политики

в Казахстане разработали профстандарт в сфере молодежной политики Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
МИОР РК подготовило приказ "Об утверждении профессионального стандарта "Деятельность в сфере государственной молодежной политики", сообщает Zakon.kz.

Профессиональный стандарт устанавливает требования к организации работы с молодежью, консультации молодежи и проведения мероприятий для молодежи.

Цель его разработки – установление объективной системы оценки компетенций сотрудников сферы государственной молодежной политики и развитие системы оплаты труда сотрудников сферы молодежной политики.

Карточки профессий

Перечень профессий:

  • руководитель организации по работе с молодежью – 7 уровень в отраслевой рамке квалификаций (ОРК);
  • специалист по работе с молодежью – 5 уровень в ОРК.

На профессии, описанные в настоящем профессиональном стандарте, распространяются следующие требования по знаниям:

  • правила и нормы охраны труда;
  • техники безопасности;
  • производственной санитарии и противопожарной защиты;
  • правила документационного обеспечения и деловой переписки;
  • этика деловых отношений, грамотная устная и письменная речь на государственном и русском языках;
  • использование офисного программного обеспечения.  

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 сентября.

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