Три новых профстандарта примут в сфере торговли
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Министерство торговли и интеграции разработало проект приказа "Об утверждении профессиональных стандартов в сфере торговой деятельности", сообщает Zakon.kz.
Проект разработан в целях утверждения профессиональных стандартов:
- "Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами";
- "Риелторская деятельность";
- "Розничная торговля путем заказа товаров по почте или через сеть Интернет".
Все стандарты разработаны в рамках формирования отраслевой рамки квалификаций в сфере торговли.
В министерстве пояснили, что принятие проекта позволит:
- усовершенствовать систему профессиональных квалификаций в сфере торговой деятельности,
- устранить отсутствие единых квалификационных требований к работникам соответствующих профессий,
- повысить эффективность подготовки, подбора и аттестации кадров.
Утверждение профессиональных стандартов будет способствовать формированию единых требований к квалификации, компетенциям и трудовым функциям работников в сфере торговой деятельности.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 октября.
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