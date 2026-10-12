#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
453.93
508.72
5.35
Право

Три новых профстандарта примут в сфере торговли

Женщина с телефоном и банковской картой в руках, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 13:04 Фото: pexels
Министерство торговли и интеграции разработало проект приказа "Об утверждении профессиональных стандартов в сфере торговой деятельности", сообщает Zakon.kz.

Проект разработан в целях утверждения профессиональных стандартов:

  • "Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами";
  • "Риелторская деятельность";
  • "Розничная торговля путем заказа товаров по почте или через сеть Интернет".

Все стандарты разработаны в рамках формирования отраслевой рамки квалификаций в сфере торговли.

В министерстве пояснили, что принятие проекта позволит:

  • усовершенствовать систему профессиональных квалификаций в сфере торговой деятельности,
  • устранить отсутствие единых квалификационных требований к работникам соответствующих профессий,
  • повысить эффективность подготовки, подбора и аттестации кадров.

Утверждение профессиональных стандартов будет способствовать формированию единых требований к квалификации, компетенциям и трудовым функциям работников в сфере торговой деятельности.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 октября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi
10:17, 06 декабря 2024
Профстандарт по кибербезопасности примут в Казахстане
В Казахстане разработали новые профессиональные стандарты в сфере HR
10:54, 13 мая 2024
В Казахстане разработали новые профессиональные стандарты в сфере HR
БАКАД, Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога
11:33, 07 ноября 2024
В Казахстане разработали профессиональные стандарты в сфере автомобильных дорог
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хоккеисты &quot;Барыса&quot; перед матчем с &quot;Авангардом&quot;
13:21, Сегодня
"Барыс" подтвердил травму Мади Диханбека перед домашним матчем с "Сибирью" в КХЛ
Дастан Сатпаев стоит и улыбается на тренировке
13:03, Сегодня
Дастан Сатпаев выступил с обращением после разгромной победы "Бёрнли" в Чемпионшипе
Алихан Агабек и Оразалы Сагыныш
12:47, Сегодня
Стали известны соперники казахстанских пляжников на юношеской Олимпиаде в Дакаре
Галымжан Кенжебек на фото с Оливейрой
12:24, Сегодня
Вингер "Ахмата" Галымжан Кенжебек встретился с бойцом UFC Чарльзом Оливейрой
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: