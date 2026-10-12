Три новых профстандарта примут в сфере торговли

Министерство торговли и интеграции разработало проект приказа "Об утверждении профессиональных стандартов в сфере торговой деятельности", сообщает Zakon.kz.

Проект разработан в целях утверждения профессиональных стандартов:

"Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами";

"Риелторская деятельность";

"Розничная торговля путем заказа товаров по почте или через сеть Интернет".

Все стандарты разработаны в рамках формирования отраслевой рамки квалификаций в сфере торговли.

В министерстве пояснили, что принятие проекта позволит:

усовершенствовать систему профессиональных квалификаций в сфере торговой деятельности,

устранить отсутствие единых квалификационных требований к работникам соответствующих профессий,

повысить эффективность подготовки, подбора и аттестации кадров.

Утверждение профессиональных стандартов будет способствовать формированию единых требований к квалификации, компетенциям и трудовым функциям работников в сфере торговой деятельности.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 октября.