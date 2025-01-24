Казахстан ратифицировал соглашение о взаимном признании банковских гарантий в ЕАЭС

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 24 января подписал закон "О ратификации Соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок", сообщает Zakon.kz.

Ранее это соглашение одобрили депутаты Сената.

Основными целями закона является создание правовой основы для взаимного признания банковских гарантий между государствами – членами ЕАЭС, что позволит облегчить и упростить участие поставщиков в государственных закупках на территории других государств-членов Союза.



Соглашение разработано в целях взаимного признания банковских гарантий между государствами-членами Союза и подписано 29 августа 2023 года в городе Москва.