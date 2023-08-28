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Законодательство РК

В Казахстане введут запрет на вывоз лома и отходов черных металлов поездами

В Казахстане введут запрет на вывоз лома и цветных металлов поездами Фото: primerminister.kz
МИИР РК подготовило приказ "О некоторых вопросах транспортировки лома и отходов черных металлов", сообщает Zakon.kz.

В частности, вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории РК железнодорожным видом транспорта:

  • слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки) (за отходов и лома легированной стали, коррозионностойкой стали содержащей 8 мас. % или более никеля и ряда прочих отходов);
  • бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава:
  • изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей, рельсы, контррельсы и зубчатые рельсы, переводные рельсы, крестовины глухого пересечения, переводные штанги и прочие поперечные соединения, шпалы и т.д.;
  • трубы, трубки и профиля полые, из чугунного литья, трубы, трубки и профиля полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья), труб для нефте- или газопроводов, трубы и трубки прочие, с круглым сечением, наружный диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов, труб для нефте- или газопроводов;
  • трубы, трубки и профиля полые прочие, из черных металлов, трубы для нефте- или газопроводов;
  • части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, тележки, оси и колеса, и их частей), за исключением вывоза через следующие железнодорожные пункты пропуска: "Жайсан" (Актюбинская область), "Аксу" (Костанайская область) и "Ауыл" (область Абай).

Как поясняется, запрет вводится с целью снижения нагрузки на пропускную способность станций межгосударственного стыкового пункта пропуска для движения стратегических грузов (уголь, зерно, и т.д).

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 сентября.

В Казахстане с 6 мая 2023 года действовал запрет на вывоз всеми видами транспорта отходов и лома медных, алюминиевых, свинцовых, а также отработавших свинцовых аккумуляторов, отходов и лома аккумуляторов; автомобильным и морским видом транспорта: лома и отходов черных металлов; автомобильным и морским видом транспорта: бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава.

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