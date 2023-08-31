Проект Строительного кодекса вынесли на публичное обсуждение

Министерство индустрии подготовило проект Строительного кодекса, который заменит собой три действующих закона, сообщает Zakon.kz.

Кодекс регулирует отношения, возникающие между государственными органами, физическими и юридическими лицами в процессе осуществления архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан, и направлен на формирование полноценной среды обитания и жизнедеятельности человека, устойчивое развитие населенных пунктов и межселенных территорий.

В случае принятия проекта Строительный кодекс заменит собой законы:

"Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан";

"Об индивидуальном жилищном строительстве";

"О долевом участии в жилищном строительстве".

Основные задачи государственного регулирования в архитектурной, градостроительной и строительной деятельности:

обеспечение законности в архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

обеспечение инклюзивной, благоприятной и комфортной среды для всех категорий населения;

обеспечение контроля и надзора на всех стадиях жизненного цикла строительной деятельности по достижению качественных показателей для благоприятной среды обитания и жизнедеятельности населения;

обеспечение гласности и всестороннего участия общественности в решении вопросов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

внедрение информационных систем для автоматизации различных процессов и упрощения процедур в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, обеспечивающих доступность и прозрачность;

создание условий для привлечения инвестиций в проведение мероприятий по модернизации существующей и строительства новых объектов инфраструктуры, а также развитие благоприятного инвестиционного климата;

улучшение архитектурного облика населенных пунктов, а также модернизация и развитие инженерных и коммуникационных сетей;

формирование эффективной системы управления в области архитектуры, градостроительства и строительства, предусматривающей взаимодействие и координацию деятельности государственных органов и субъектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

совершенствование инструментов формирования и преобразования территорий жилой и многофункциональной застройки населенных пунктов, а также улучшение состояния окружающей среды.

Основные направления деятельности в области архитектуры, градостроительства и строительства должны обеспечивать государственные, общественные и частные интересы в этой сфере.

Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность заключается в:

проведении инженерных изысканий для строительства, использовании в архитектурно-градостроительных и строительных целях Национального фонда пространственных данных;

составлении обоснований, прогнозов, документов Системы государственного планирования РК в области архитектуры, градостроительства и строительства;

разработке, согласовании, экспертизе и утверждении в установленном порядке градостроительной, архитектурно-строительной и иной проектно-сметной документации;

строительстве новых, а также расширении, техническом перевооружении, модернизации, реконструкции, реставрации, реновации и капитальном ремонте существующих строительных объектов, инженерных и транспортных коммуникаций;

инженерной подготовке территории, строительстве объектов благоустройства и озеленения, планировочной и инженерной подготовке улично-дорожной сети, строительстве объектов и разработке мер по улучшению безопасности дорожного движения и обеспечения необходимых условий для пешеходов, микромобильных видов транспорта и общественного транспорта;

консервации незавершенного объекта строительства;

проведении комплекса работ по постутилизации строительных объектов;

проведении научно-исследовательских, опытно-экспериментальных работ и использовании их результатов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

осуществлении градостроительного и архитектурно-строительного контроля и надзора;

привлечении и оказании инжиниринговых услуг;

установлении требований, обеспечивающих безопасность в архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Объекты архитектурной, градостроительной и строительной деятельности:

территория Республики Казахстан;

территории областей, районов;

территории населенных пунктов и их частей;

функциональные зоны;

объекты недвижимости, включая все виды объектов строительства с относящимся к ним технологическим и инженерным оборудованием;

специальные экономические и индустриальные зоны;

недвижимые памятники истории и культуры, природы и городского ландшафта, статус которых установлен законодательством Республики Казахстан.

Города как объекты архитектурной, градостроительной и строительной деятельности подразделяются на:

крупные (свыше 500 тысяч жителей);

большие (свыше 100 тысяч до 500 тысяч жителей);

средние (свыше 50 тысяч до 100 тысяч жителей);

малые (до 50 тысяч жителей).

Субъекты архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

Субъектами архитектурной, градостроительной и строительной деятельности являются государственные органы, физические и юридические лица, участвующие в формировании и развитии среды обитания и жизнедеятельности человека на территории РК.

Указанные субъекты обязаны:

осуществлять деятельность в соответствии с законодательством и государственными нормативами;

поддерживать находящиеся в их собственности (владении, пользовании) эксплуатируемые объекты в надлежащем состоянии, обеспечивающем их безопасность для граждан, устойчивое функционирование в соответствии с нормативными и другими обязательными требованиями, включая эстетические.

Граждане и юридические лица РК имеют право на полную, своевременную и достоверную информацию о состоянии среды обитания и жизнедеятельности, ее предполагаемых изменениях, намечаемой архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, за исключением информации ограниченного в законодательном порядке доступа или относящейся к государственным секретам.

Участие граждан и юридических лиц в обсуждениях при принятии градостроительных, архитектурных или строительных решений может выражаться в форме:

прямого участия;

представительства;

групп общественного контроля;

иной, не запрещенной законодательством форме.

Общественный контроль в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности осуществляется в формах общественного обсуждения, общественной экспертизы и общественного мониторинга, а так в иных формах, установленных законодательством.

Кодекс устанавливает компетенцию государственных органов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (правительства, уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства, маслихатов, акиматов, а также местных исполнительных органов по делам архитектуры, градостроительства, строительства и государственного архитектурно-строительного контроля).

Общие требования безопасности в архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

Проектирование строительных объектов должно обеспечивать безопасность строительных объектов для жизни и здоровья человека и окружающей среды.

Проектирование и строительство объектов должно осуществляться по проектам, в которых предусматриваются мероприятия по обеспечению сейсмической безопасности, а также из условия экстренной эвакуации людей при землетрясении.

Для снижения разрушений строительных объектов от сейсмических воздействий необходимым условием является выполнение основных требований:

строгое соблюдение требований государственных нормативов по проектированию и строительству в сейсмических зонах;

выбор благоприятной площадки под строительство, особенно в отношении гидрогеологических условий и уровня сейсмической опасности;

выбор объемно-планировочного и конструктивного решения строительных объектов, обладающих самой меньшей уязвимостью при сейсмических воздействиях;

обеспечение доступности детальной информации о сейсмической опасности территорий, подлежащих освоению под застройку.

Особое регулирование архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

Особому регулированию подлежит архитектурная, градостроительная и строительная деятельность в случаях, если без введения специальных правил использования территории обеспечение интересов юридических и физических лиц, общества и государства в области градостроительства невозможно или затруднено.

Особое регулирование архитектурной, градостроительной и строительной деятельности осуществляется путем:

введения специальных правил использования территорий;

введения специальных градостроительных норм и правил;

введения особого порядка разработки, утверждения и реализации градостроительной документации;

разработки специальных схем и проектов защиты территорий и населенных пунктов от вредных воздействий;

выдачи специальных разрешений на осуществление архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Объекты архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, подлежащие особому регулированию

Объекты архитектурной, градостроительной и строительной деятельности особого регулирования подразделяются на:

территориальные объекты особого регулирования;

населенные пункты особого регулирования;

отдельные объекты недвижимости, требующие особого регулирования;

отдельные строительные объекты, требующие особого регулирования.

К территориальным объектам архитектурной, градостроительной и строительной деятельности особого регулирования относятся:

зоны экологического бедствия и (или) чрезвычайных ситуаций;

особо охраняемые природные территории;

водоохранные зоны и полосы;

территории с объектами историко-культурного наследия и (или) охраняемыми уникальными и редкими ландшафтами;

территории оздоровительного, курортного, рекреационного и резервного назначения;

пригородные зоны;

территории агломерации;

зоны режимных территорий и иные территории, отнесенные законодательными актами РК к зонам особого регулирования.

К населенным пунктам с особым регулированием архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и градостроительной регламентации относятся:

столица РК и города республиканского значения;

города с численностью населения свыше ста тысяч жителей;

курортные города и поселки;

населенные пункты, их части или прилегающая к ним территория, имеющие историческую, культурную ценность, либо охраняемые ландшафтные объекты, а также поселения в заповедниках и национальных парках;

военные городки, пограничные отделения и поселения в иных закрытых объектах;

населенные пункты, расположенные в районах с особыми (экстремальными) природно-климатическими, геотехническими или гидрогеологическими условиями, а также в зонах экологических и техногенных бедствий либо подверженных воздействию иных неблагоприятных явлений и процессов.

К объектам недвижимости с особым регулированием архитектурной, градостроительной и строительной деятельности относятся:

памятники истории и культуры и их ансамбли;

объекты государственного природно-заповедного фонда;

сооружения, необходимые для выполнения специальных государственных или хозяйственных задач, включая объекты, заведомо представляющие опасность жизни и здоровью человека или окружающей среде.

Отдельные строительные объекты, требующие особого регулирования, определяет правительство по предложениям уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства.

По каждому строительному объекту, требующему особого регулирования утверждают индивидуальный план поэтапной разработки и согласования проектно-сметной документации на строительство отдельных объектов, требующих особого регулирования.

Проект кодекса содержит нормы, регламентирующие техническое нормирование в архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, а также порядок проведения архитектурно-строительного контроля и надзора.

Отдельные виды деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства подлежат лицензированию.

Физические и юридические лица для осуществления проектной деятельности и строительно-монтажных работ в сфере архитектуры, градостроительства и строительства делятся на следующие категории:

I категория – осуществляют деятельность, указанную в настоящем пункте, на объектах всех уровней ответственности в рамках имеющейся лицензии;

II категория – осуществляют деятельность, указанную в настоящем пункте, на объектах второго и третьего уровней ответственности, а также работы на объектах первого уровня ответственности в рамках имеющейся лицензии по договорам субподряда;

III категория – осуществляют деятельность, указанную в настоящем пункте, на объектах второго технически несложного и третьего уровней ответственности, а также работы на объектах первого и второго уровней ответственности в рамках имеющейся лицензии по договорам субподряда.

Отнесение физических и юридических лиц к определенной категории осуществляется лицензиаром при выдаче лицензии в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к проектной деятельности и строительно-монтажным работам в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, и указывается в особых условиях действия лицензии.

Аккредитации подлежат юридические лица, осуществляющие:

признание специалиста (работника) профессиональным квалификациям;

экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности;

управление проектами в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Аккредитации подлежат физические лица, осуществляющие:

инжиниринговые услуги по техническому надзору;

экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности.

Проектом предусмотрена возможность саморегулирования в архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Членами (участниками) саморегулируемой организации могут быть юридические лица в сфере проектной, экспертной деятельности и строительно-монтажных работ.

Отдельный раздел кодекса посвящен архитектуре и градостроительству. В частности, регламентированы процедуры создания и ведения государственного градостроительного кадастра. Прописаны процедуры градостроительного планирования развития и застройки территорий, генеральная схема организации территории РК, генеральные планы населенных пунктов, содержание проектов детальной планировки и застройки территорий.

Генеральные планы (схемы развития и застройки) населенных пунктов должны предусматривать зонирование их территорий, определять вид использования конкретной территории, отдельных функциональных зон, устанавливать ограничения на их использование и обеспечивать:

благоприятную среду обитания и жизнедеятельности человека;

предотвращение чрезмерной концентрации населения и производства;

защиту от загрязнения окружающей среды, включая особо охраняемые природные территории;

охрану территорий, имеющих памятники истории и культуры;

защиту территории от опасного (вредного) воздействия антропогенных, техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций;

снижение воздействия нежелательных природных явлений.

Государственная экспертиза градостроительных проектов

Градостроительные проекты всех видов и уровней, в том числе вносимые в них изменения и (или) дополнения, подвергаются государственной экспертизе в обязательном порядке, установленном настоящим Кодексом, при наличии в случаях, определенных законодательством, заключений государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы энергетической эффективности.

Государственная экспертиза проводится уполномоченным органом государственной экспертизы:

государственной схемы комплексной территориальной организации Республики Казахстан;

схем комплексной территориальной организации областей, городов республиканского значения и столицы;

генеральных планов областных центров, генеральных планов городов областного и районного значения;

градостроительных проектов специального планирования;

градостроительных проектов детального планирования областных центров, городов областного значения и населенных пунктов, имеющих архитектурно-историческое значение;

градостроительных проектов детального планирования территорий особого государственно регулирования.

Выдача более 3 отрицательных заключений государственной экспертизы в течение календарного года по градостроительным проектам, разработанным с участием обладателя соответствующего разрешительного документа, допустившего при их разработке нарушение технических нормативов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, является основанием для внесения государственной экспертизой в уполномоченный государственный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства предложения о прекращении действия его разрешительного документа.

Безопасность и качество строительства

Безопасность и качество строительных объектов обеспечивается:

соблюдением требований безопасности, установленных техническими регламентами и документами по стандартизации на строительную продукцию;

лицензированием субъектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и аттестацией специалистов;

экспертизой обоснований инвестиций в строительство и проектно-сметной документацией;

архитектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором;

стандартизацией продукции, используемой в проектировании и строительстве;

аттестацией и аккредитацией испытательно-аналитических лабораторий, сертификацией продукции, используемой в строительстве, а также технической оценкой новой продукции, способов производства, оснастки в строительстве;

метрологической деятельностью в проектировании и строительстве;

организацией сдачи и приемки завершенных строительством объектов в эксплуатацию;

совершенствованием техники и технологии строительства;

проведением паспортизации в сейсмоопасных регионах;

обследованием и наблюдением за состоянием эксплуатируемых либо законсервированных и иных незавершенных объектов строительства, вмешательством с целью обеспечения нормативных характеристик.

Гарантийный срок эксплуатации строительных объектов устанавливается в соответствии с настоящим Кодексом, Гражданским кодексом, а также договором о долевом участии в жилищном строительстве.

Во всех иных случаях гарантийный срок устанавливается в зависимости от нормативного срока эксплуатации построенного строительного объекта при заключении договора между заказчиком и подрядчиком (генеральным подрядчиком) на строительство, но не может быть менее двух лет со дня приемки строительного объекта в эксплуатацию. Данный предел гарантийного срока не распространяется на временные строения и сооружения подсобно-вспомогательного назначения, предназначенные для личного пользования граждан.

Долевое участие в жилищном строительстве

Проектом кодекса предусмотрены нормы, регулирующие особенности долевого участия в жилищном строительстве.

Привлечение денег дольщиков осуществляется уполномоченной компанией на основании разрешения местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения на привлечение денег дольщиков.

Риск случайного удорожания стоимости строительно-монтажных работ многоквартирного жилого дома несет подрядчик. Подрядчик (генеральный подрядчик) вправе требовать пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость строительно-монтажных работ превысила смету не менее чем на 10%. В этом случае риск случайного удорожания стоимости строительно-монтажных работ в сумме, превышающей 10% от сметы, несет уполномоченная компания.

Собственником незавершенного строительства является уполномоченная компания. Гражданско-правовые сделки с незавершенным строительством по иным обязательствам застройщика и уполномоченной компании, кроме привлечения им банковского займа и получения гарантии Единого оператора, запрещаются.

В целях обеспечения целевого использования денег, направленных на строительство многоквартирного жилого дома, уполномоченная компания и подрядчик (генеральный подрядчик) обязаны открыть не более одного банковского счета только в одном банке второго уровня.

Размещение рекламы о продаже квартир, жилых и нежилых помещении, в том числе долей и паев, и парковочных мест в многоквартирном жилом доме до ввода объекта в эксплуатацию допускается исключительно при указании юридическим лицом номера и даты выдачи разрешения на привлечение денег дольщиков, выданного местным исполнительным органом, или гарантии Единого оператора жилищного строительства.

Не допускается размещение рекламы многоквартирного жилого дома на этапе строительства в случае его отсутствия в единой информационной системе долевого участия в жилищном строительстве.

Также в рекламе должна содержаться информация о застройщике и уполномоченной компании, а ее текст должен соответствовать требованиям закона "О языках".

Ответственность за нарушение законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

Нарушения норм и требований (условий, правил, ограничений), установленных законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, допущенные ее субъектами, влекут дисциплинарную, имущественную, административную, уголовную ответственность.

К указанным нарушениям отнесли:

осуществление лицензируемых видов деятельности без лицензии;

отклонение от утвержденного функционального назначения территорий, градостроительных регламентов, установленного режима в зонах особого градостроительного регулирования;

отклонение и несоответствие проекта детальной планировки или проектов застройки утвержденному генеральному плану;

отклонение от установленного в законодательном порядке выбора и предоставления (разрешения на использование), а также изъятия земельных участков для градостроительных целей, связанных с обеспечением государственных нужд;

отклонение от установленного порядка разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной, проектно-сметной документации;

производство строительно-монтажных работ без уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль и надзор;

осуществление строительства без сопровождения архитектурного строительного контроля и надзора, авторского сопровождения и технического надзора в предусмотренных случаях;

осуществление строительства объектов и их комплексов с нарушением требований утвержденных строительных норм, которые могут повлечь за собой снижение и потерю прочности, устойчивости, надежности зданий, строений, сооружений, их частей или отдельных конструктивных элементов, ухудшение эксплуатационных качеств возводимых объектов, отрицательное влияние на окружающую среду;

самовольное строительство, равно как и изменение архитектурного облика, перепланировка (переоборудование, перепрофилирование) строительных объектов, отдельных помещений и (или) частей строительных объектов;

отклонение от установленных красных линий и линий застройки, а также желтых линий в зонах повышенной сейсмической опасности при планировке и застройке населенных пунктов;

несоблюдение государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства, в т.ч. по охране труда, пожаро- и взрывобезопасности, санитарной и экологической безопасности, обеспечению доступа для маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и рекреационной инфраструктуры в процессе проектирования, экспертизы, строительства и последующей эксплуатации строительного объекта, а также неприменение на строительных объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств субъектов квазигосударственного сектора, материалов, оборудования, изделий и конструкций отечественного производства, включенных в базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков;

нарушение установленного законодательством порядка приемки и ввода в эксплуатацию завершенных строительством объектов, а также их содержания в процессе эксплуатации;

немотивированный отказ должностных лиц в выдаче либо выдача недостоверной информации о подготовке и принятии решений, связанных с планировкой и застройкой (реконструкцией) населенных пунктов, проектируемых строительных объектах, а также о состоянии среды обитания и жизнедеятельности и предполагаемых в ней изменениях, непосредственно затрагивающих общественные и частные интересы;

иные действия.

С полным текстом проекта Строительного кодекса можно ознакомиться по ссылке.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 сентября 2023 года.