Перечисление взносов на ОСМС: внесены изменения

Министр здравоохранения приказом от 4 апреля 2024 года внес изменения в Правила и сроки исчисления (удержания) и перечисления отчислений или взносов на обязательное социальное медицинское страхование, сообщает Zakon.kz.

Изменения коснулись одного пункта, в котором говорится, что перечисление отчислений и взносов работников осуществляется работодателем ежемесячно.

При начислении (исчислении) дохода, включающего период оплачиваемого трудового отпуска длительностью один или более одного календарного месяца, отчисления и взносы перечисляются с единовременно начисленной суммы дохода, охватывающей период отпуска, с разделением по месяцам, исчисленным пропорционально количеству дней отпуска.

Также говорится, что начисленные (удержанные) отчисления или взносы перечисляются через банки или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, для последующего перечисления Государственной корпорацией на счет фонда.

Приказ вводится в действие с 21 апреля 2024 года.